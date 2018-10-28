TİKA'dan Madagaskarlı ziraat mühendislerine eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'dan gelen ziraat mühendislerine, GAP Tarımsal Eğitim Merkezi (GAPTEAM) uzmanları tarafından buğday ve mısır yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar'ı kapsayan ziyareti esnasında verdiği talimatlar doğrultusunda ülkenin tarım sektörüne destek olmak için Madagaskarlı ziraat mühendislerine “Buğday ve mısır yetiştiriciliği” konularında eğitim verildi.

TİKA ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Madagaskar Tarım Bakanlığı arasındaki tarımsal işbirliği kapsamında Şanlıurfa'ya gelen 7 ziraat mühendisine, "mısır bitkisinin tarihçesi, fizyolojisi ve ıslahı, buğdayın tarihçesi, buğdayın kullanım alanları, buğday ıslahı ve biyoteknolojideki yeni gelişmeler" konularında eğitim verildi.

Heyet Başkanı Dr. Andriamanantena Razafıharıson, Madagaskar genelinde 22 bölgede 290 bin hektar alanda yemeklik ve silajlık mısır yetişmekte olup iç tüketimde mısırın ilk sıralarda yer almasından dolayı arz açığı olduğunu belirtti.

Üretimde sertifikalı tohum yetersizliği, hasat ve işleme alanlarının yetersizliği, geleneksel yöntemlerle üretim yapma ısrarcılığı ve hastalıklarla mücadelede kısıtlı imkanlardan dolayı mısır işlemede yetersiz altyapılarının olduğunu ifade eden Razafıharıson, mühendislere verilen eğitimle modern tarım uygulamalarından yararlanacaklarını söyledi. Razafıharıson, Türkiye'ye, TİKA'ya ve enstitüye heyet adına teşekkürlerini iletti.

Madagaskarlı mühendislere aldıkları eğitim sonrasında sertifikaları verildi.