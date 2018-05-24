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24 Mayıs 2018 14:28

TİKA’dan Makedonya’da belediyeye teknik donanım desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Makedonya’da Plasnitsa Belediyesinin faaliyete geçen yeni hizmet binasına teknik donanım desteği sağladı.

TİKA’dan Makedonya’da belediyeye teknik donanım desteği

24 Mayıs 2018 14:28


TİKA tarafından Türk bayrağının dalgalandığı ve Türkçe’nin resmi dil olarak kullanıldığı Makedonya’da Plasnitsa Belediyesinin yeni binasının inşa çalışmaları 2017 yılında tamamlanmıştı. Plasnitsa Belediyesinin faaliyete geçen yeni hizmet binasında kamusal hizmetlerin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla teknik altyapının yenilenmesi için TİKA tarafından teknik donanım desteği sağlandı. 32 adet ofis bilgisayarı, 1 adet veri depolama sunucusu, 3 adet 24 çıkışlı bağlantı portu, 1 adet lazer yazıcı, 2 adet fotokopi-yazıcı-tarayıcı fonksiyonlu makine, 30 adet telsiz ofis telefonu ve merkezi santralin kurulumu, personel giriş ve çıkışı için kartlı kontrol sistemi, iç ve dış güvenlik izleme sistemi için 16 adet kamera ve gözetleme-kayıt sisteminin temini ve kurulumu gerçekleştirildi.


Plasnitsa Belediye Başkanı İsmail Yahoski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ileterek, “Yakın zamanda gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendilerine başarı diliyor, TİKA tarafından inşaatı ve donanımı gerçekleştirilen yeni kamu hizmet belediye binamızın açılışını yapmak üzere kendilerini Plasnitsa’ya davet etmekten mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.




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