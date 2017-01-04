TİKA’dan Matthew Kasırgası sonrası Haiti’ye yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Haiti’nin Port a Piment şehrinde Matthew Kasırgası’nda zarar gören okullara tadilat için gerekli inşaat malzemesi desteğinde bulundu.

Matthew Kasırgası nedeniyle on binlerce evin kullanılamaz hale geldiği ve yaklaşık bin kişinin hayatını kaybettiği Haiti’ye Türkiye maddi desteğin yanı sıra TİKA aracılığı ile imar konusunda da destek veriyor. Özellikle ülkenin güneybatısında yer alan Port a Piment şehrinde zarar gören devlet okullarından bazılarının onarımı için gerekli olan inşaat malzemesi TİKA tarafından temin edildi. Port a Piment şehrindeki 28 devlet okulundan 27’sinin hasar gördüğü veya yıkıldığı, kasırga sonrası yalnızca 5 okulda eğitim faaliyetlerine devam edilebildiği belirtildi. TİKA tarafından temin edilen inşaat malzemeleri düzenlenen törenle Port a Piment Belediyesi yetkililerine teslim edildi. Belediye Başkanı Raymond Pierre Louis yaptığı konuşmada Türkiye’nin vermiş olduğu destekten dolayı mutlu olduklarını ve zor zamanlarda verilen desteklerin kendileri tarafından hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

TİKA Meksika Koordinatörü Muhammed Ünal ise Türkiye’nin küresel anlamda üzerine düşen görevi yapmaya çalıştığını ve bu kapsamda kapasite geliştirmeye dönük projeler konusunda çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Saatteki hızı 232 kilometreye ulaşan ve ilk etapta Haiti, Jamaika, Küba, Dominik Cumhuriyeti ve Bahamalar’ı, sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydoğusundaki eyaletleri etkileyen Matthew Kasırgası nedeniyle birçok ülkede olağanüstü hal ilan edilmişti. Kasırganın en kötü etkilenen ülke, toplam 10,5 milyon nüfuslu Haiti olmuştu. Batı yarımkürenin ekonomik sorunları en büyük olan ülkesi Haiti’de nüfusun yüzde 80’i geçim sınırının altında yaşıyor, işsizlik oranı yüzde 60 civarında yer alıyor. Ülkede 12 Ocak 2010 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 300 bin kişi yaşamını yitirmiş ve 1,5 milyon kişi de evsiz kalmıştı. Türkiye tarafından Haiti’yi yerle bir eden ve on binlerce kişinin ölümüne sebep olan deprem sonrasında bölgeye maddi desteğin yanında mobil hastane, insani yardım malzemesi ve kurtarma ekipleri gönderilmişti.