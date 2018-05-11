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11 Mayıs 2018 17:48

TİKA’dan Meksika’da 8 kliniğe tıbbi ekipman desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika’da dar gelirli vatandaşlara hizmet veren 8 kliniğe diş bakım ünitesi ve elektrokardiyografi (EKG) cihazı temininde bulundu.

TİKA’dan Meksika’da 8 kliniğe tıbbi ekipman desteği

11 Mayıs 2018 17:48


Meksika’da son yıllarda obezite, diyabet, arteriyel hipertansiyon vb. durumlardan kaynaklı kalp damar sorunlarında artış olmakla birlikte sağlık hizmetlerine erişimin maliyetli olması bilhassa dar gelirli insanların yeterli sağlık hizmeti alamamasına yol açıyor. Ülkenin başkentindeki en yoğun nüfuslu ilçe olan Iztapalapa’da yoksulluk sınırı altında yaşayan ve sosyo- ekonomik yönden dezavantajlı olan insanlara ücretsiz hizmet veren 8 sağlık kliniğinin ihtiyacı olan elektrokardiyografi cihazları temin edilerek, bu kişilere kalp-damar hastalıkları alanında zamanında tedavi, erken tanı ve önleyici sağlık hizmetleri verilmeye başlandı. Ayrıca kullanım ömrünü tamamlamış diş bakım üniteleri son model ünitelerle değiştirilerek yüksek maliyet sebebiyle diş operasyonu yaptıramayan insanların nitelikli ağız sağlığı hizmeti almaları sağlanmış oldu.


Projenin teslim programında konuşan Iztapalapa Belediye Başkanı Dione Anguiano Flores, ilçede yoksulluk sınırı altında yaşayan insanlara TİKA tarafından temin edilen EKG cihazları ve diş bakım üniteleri sayesinde çok daha nitelikli hizmet vereceklerini ve özellikle kalp-damar sağlığı alanında sonu kronik rahatsızlıklara varan vakaların bu sayede önleneceğini ifade ederek, TİKA’ya teşekkürlerini iletti.




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