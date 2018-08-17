TİKA’dan Meksika’da deprem mağdurlarına sağlık merkezi

Meksika genelinde 2017 yılında etkili olan deprem felaketinden yoğun olarak etkilenen Oaxaca eyaletinin El Espinal kasabasında faaliyete açılacak sağlık merkezi, 15 bin nüfuslu kasabada halkın sağlık hizmetlerine erişebileceği tek merkez olacak. Günde 300 kişinin hizmet alabileceği kapasitede olacak olan sağlık merkezinde muayene, tedavi ve diş ünitelerinin yanı sıra önleyici sağlık hizmetleri kapsamında halk eğitimi programlarının düzenleneceği bir eğitim salonu da yer alacak. Ayrıca sağlık merkezinin donanımı da TİKA tarafından temin edilecek.

Temel atma törenine Oaxaca eyaleti Valisi Alejandro Ismael Murat Hinojosa, TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, El Espinal Belediye Başkanı Raul Edgardo Benitez Mesa ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali Alejandro Ismael Murat Hinojosa, yapılacak olan sağlık merkezinden dolayı Türkiye’ye teşekkür ederek ülkeler arasındaki dostlukların duvar örerek değil, gönül köprüleri kurarak pekiştirileceğini vurguladı.

"Meksika Türkiye’de bilinen ve sevilen bir ülke"

TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin de dünyadaki adaletsizliklere karşı sorunların paylaşılarak çözülebileceğine değinerek, Türkiye’nin dünya genelinde en cömert ülke seçildiğini ancak Türkiye’nin yanında güçlü ülkeleri de görmek istediğinin altını çizdi. Çetin, Meksika’nın Türkiye’de bilinen ve sevilen bir ülke olduğunu belirterek, Türk halkının Meksika halkına duyduğu sempati ve sıcaklıktan bahsetti. El Espinal Belediye Başkanı Raul Edgardo Benitez Mesa ise konuşmasında Türkiye’ye 2017 yılının eylül ayında yaşanan deprem felaketinin ilk günlerinden bugüne değin yaraların sarılmasında sağlamış olduğu desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti ve bugün başlatılan proje ile iki ülke arasında kardeşliğin ilan edildiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından, Meksika ile Türkiye arasındaki mutabakat zaptı Vali Alejandro Ismael Murat Hinojosa ve TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin tarafından imzalandı ve temel atma törenine geçildi. Törene katılan El Spinal sakinleri, Türkiye’ye desteklerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirirken vatandaşlardan emekli hemşire olan Rosario Türkiye’ye büyük bir hayranlık duyduğunu, Türk halkının gösterdiği kardeşliğe müteşekkir olduğunu, ölmeden önce mutlaka Türkiye’yi görmek istediğini söyledi.

Oaxaca eyaletinde büyük yıkıma sebep olan depremler, 19 Eylül 2017 ve 16 Şubat 2018 tarihlerinde yaşanmıştı. Meksika genelinde 370’ten fazla can kaybı ve büyük ölçekli maddi hasara yol açan depremde sadece El Espinal kasabasında 150’den fazla aile evsiz kaldı. Depremin yol açtığı zararların üstesinden gelinmesi için TİKA tarafından bir bot ambulans ve bir arazi tipi ambulans temin edilmişti ve Oaxaca eyaleti genelinde insani yardım paketleri dağıtılmıştı. Ayrıca Santa Lucia del Camino bölgesinde zarar gören okullara mobilya ve donanım desteği de sağlanmıştı. Devlet Başkanı Enrique Pena Niyeto, TİKA’ya gönderdiği mektupla depremlerden zarar gören ülkelerine yardımlarından dolayı Türkiye’ye teşekkür ederek, Meksikalıların asla unutmayacağı cömertçe bir davranış olduğunu ifade etmişti.