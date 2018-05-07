TİKA’dan Meksika’da kadın istihdamına destek

Iztapalapa, Meksika’nın kırsal bölgelerinden yoğun göç alan, bu sebeple kaçak yapılaşma ve beraberinde yoksulluğun giderek arttığı, kamu hizmetlerinin yeteri kadar verilemediği bir bölge olma özelliği taşıyor. Bölgede yaşayan kadınlar söz konusu durumdan ciddi biçimde etkileniyor. TİKA, kadınların ekonomiye katılımını sağlayarak sosyal ve ekonomik olarak güçlenmeleri amacıyla Iztapalapa Belediyesi Sosyal Kalkınma Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, Leyes de Reforma semtinde yer alan bir alanın kadınlara yönelik bir ekmek ve pizza fırını kuruldu. Kurulumu tamamlanan fırında halihazırda 61 kadına Insurgentes Üniversitesi tarafından aşçılık ve pastacılık eğitimlerinin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları eğitimleri de veriliyor.

Fırının açılış programında eğitim alan kursiyer kadınlar tarafından hazırlanan Türk yemekleri ve yemek sonrasında Türk kahvesi katılımcılara ikram edildi. Iztapalapa Belediye Başkanı Dione Anguiano Flores, TİKA’nın daha önce ilçelerinde kadınlara yönelik hayata geçirdiği dikiş atölyesi ve sera kurulumu projelerinden övgüyle bahsetti ve kadınların sosyo-ekonomik yönden güçlenmeleri ve meslek edinmelerini sağlayacak ekmek ve pizza fırını projesinden dolayı TİKA’ya teşekkür etti.