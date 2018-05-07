Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 17:00

TİKA’dan Meksika’da kadın istihdamına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 2 milyon nüfus ile Meksika Şehri’nin en büyük ilçesi olan Iztapalapa’da dar gelirli kadınların meslek edinmeleri ve sosyo-ekonomik yönden güçlenmelerini sağlamak amacıyla bir pizza ve ekmek fırını kurdu.

TİKA’dan Meksika’da kadın istihdamına destek

07 Mayıs 2018 17:00


Iztapalapa, Meksika’nın kırsal bölgelerinden yoğun göç alan, bu sebeple kaçak yapılaşma ve beraberinde yoksulluğun giderek arttığı, kamu hizmetlerinin yeteri kadar verilemediği bir bölge olma özelliği taşıyor. Bölgede yaşayan kadınlar söz konusu durumdan ciddi biçimde etkileniyor. TİKA, kadınların ekonomiye katılımını sağlayarak sosyal ve ekonomik olarak güçlenmeleri amacıyla Iztapalapa Belediyesi Sosyal Kalkınma Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, Leyes de Reforma semtinde yer alan bir alanın kadınlara yönelik bir ekmek ve pizza fırını kuruldu. Kurulumu tamamlanan fırında halihazırda 61 kadına Insurgentes Üniversitesi tarafından aşçılık ve pastacılık eğitimlerinin yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları eğitimleri de veriliyor.


Fırının açılış programında eğitim alan kursiyer kadınlar tarafından hazırlanan Türk yemekleri ve yemek sonrasında Türk kahvesi katılımcılara ikram edildi. Iztapalapa Belediye Başkanı Dione Anguiano Flores, TİKA’nın daha önce ilçelerinde kadınlara yönelik hayata geçirdiği dikiş atölyesi ve sera kurulumu projelerinden övgüyle bahsetti ve kadınların sosyo-ekonomik yönden güçlenmeleri ve meslek edinmelerini sağlayacak ekmek ve pizza fırını projesinden dolayı TİKA’ya teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
18
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç