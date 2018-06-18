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18 Haziran 2018 10:24

TİKA’dan Meksika’da sera kurulumu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Meksika’da sebze üretimini desteklemek ve bunların ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımı yapılması amacıyla iki sera kuruldu.

TİKA’dan Meksika’da sera kurulumu

18 Haziran 2018 10:24


Meksika’da kırsal kesimden gelen göçler sebebiyle sosyo-ekonomik marjinalleşmenin en yoğun olduğu ve kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde verilemediği bölgelerin başında Iztapalapa ilçesi geliyor. İlçede geçim sıkıntısı çeken insanlara yönelik hizmet verilmek üzere kurulan 2 serada domates, pazı, kereviz, kişniş, turp ve havuç gibi ürünler yetiştiriliyor. Sebze paketi desteğinin yanı sıra kadınlara yönelik kırsal üretim, küçük ölçekli bitki üretimi, dikey ve hidroponik (topraksız) bahçe üretimi konularında kurslar ve atölye eğitimleri de veriliyor. Kötü hava koşulları, geçtiğimiz yıl seraların harap olmasına neden olmuş, ihtiyaç sahibi insanlara yapılan sebze yardımları kesilerek, kadınlara verilen atölye eğitimlerinin de durmasına yol açmıştı.


TİKA tarafından yenilenen seralarda yılda 300 bin kişiye hizmetin verilmesi sağlandı. Domates fidelerinden ilk hasadı alan kadın çalışanlar sevinç ve mutluluklarını açılış töreninde TİKA ile paylaştı. Verilen destekten dolayı TİKA’ya teşekkür eden belediye yetkilileri de sebze üretimi konusundaki atölye eğitimlerine de en kısa zamanda yeniden başlanacağını ifade etti.




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