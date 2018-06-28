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28 Haziran 2018 12:05

TİKA’dan Meksika’nın kırsal kesiminde yaşayan çocukların eğitimine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Meksika’nın Morelos, Puebla ve Meksiko eyaletlerinin kırsal kesimlerinde bulunan eğitim birimlerine dijital kütüphane kurulumu yaptı.

TİKA’dan Meksika’nın kırsal kesiminde yaşayan çocukların eğitimine destek

28 Haziran 2018 12:05


Meksika Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitimi Geliştirme Ulusal Konseyi (CONAFE), Meksika’da sosyo-ekonomik seviyesi düşük olan göçmen işçiler, köylüler ve yerli halkların yaşadığı kırsal kesimdeki öğrencilere başlangıç ve temel düzey eğitim sağlamak amacıyla kurulmuş bir kurum olma özelliğini taşıyor. Kurum Eğitim Bakanlığınca yeterli sayıda öğrenci olmadığı için okul kurulamayan bölgelerde gönüllü öğretmenlik yapan gençlerin (lider eğitmenlerin) çalıştığı birimler vasıtasıyla öğrencilere eğitim veriyor. Meksika’nın kırsal kesiminde çocukların okula devam oranının düşük olması ve bu sorunun yol açtığı suça yatkınlık ülkede sosyal sorunlara neden oluyor.


TİKA, Meksika’da geçtiğimiz yıl Eylül ayındaki depremden etkilenen Morelos, Puebla ve Meksiko eyaletlerindeki toplam 142 eğitim birimine dijital kütüphane kurulumu yaptı. TİKA tarafından temin edilen bilgisayarlara kurulu ve çevrimdışı çalışabilme özelliğine sahip dijital kütüphaneler sayesinde internetin olmadığı kırsal kesimde yaşayan çocuklar bilgiye erişebilecek. Açılış töreninde konuşan CONAFE Kamu Sektörü ve Delegasyonlar Direktörü Mauricio Abaid Doblado, eğitim alanında TİKA’nın kendilerine vermiş olduğu bu anlamlı destekten dolayı teşekkür ederek söz konusu desteğin kırsal kesimde yaşayan çocukların aldıkları eğitimin kalitesini artıracağını sözlerine ekledi.




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