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26 Mayıs 2018 10:24

TİKA’dan, Meksika’nın Oaxaca eyaletindeki okullara malzeme ve ekipman yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Oaxaca Eyaleti’nin Orta Vadi kısmında yer alan anaokulu, ilk ve ortaokul düzeyindeki beş okula malzeme ve ekipman desteğinde bulundu.

TİKA’dan, Meksika’nın Oaxaca eyaletindeki okullara malzeme ve ekipman yardımı

26 Mayıs 2018 10:24


TİKA, Oaxaca Eyaleti’nin Orta Vadi kısmında yer alan 21 belediyesinden biri olan Santa Lucia Del Camino Belediyesi sınırlarındaki anaokulu, ilk ve orta okul düzeyindeki beş okula malzeme ve ekipman temininde bulundu.


İlçede kısıtlı imkanlarla hizmet veren okulların fiziki altyapısının yetersiz olması sebebiyle eğitim alamayan çocuklar bulunuyordu. TİKA tarafından temin edilen malzeme ve ekipman sayesinde beş okulun fiziki altyapısı güçlendirilerek toplamda 300 öğrencinin daha uygun şartlarda eğitim almaları sağlandı.


Projenin açılış töreninde konuşan Santa Lucia Del Camino Belediye Başkanı Raul Adrian Cruz Gonzalez, TİKA tarafından yapılan yardımın bilhassa okullarda eğitim alan yerli çocuklar için çok önemli olduğunun altını çizerek bu kadar uzak bir mesafeden gelip kendilerine yardım elini uzatan ülkemize ve TİKA’ya teşekkür etti.




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