TİKA'dan Meksika'ya anne-çocuk sağlığı alanında destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'nın Baja California Eyaleti Aile Entegre Kalkınma Sistemi'ne (DIF) bağlı olarak faaliyet gösteren Tijuana Devlet Hastanesi'ne yeni doğan yoğun bakım ünitesi kurdu.

ABD sınırında yer alan ve bulunduğu konum sebebiyle yasadışı birçok faaliyetin (yasadışı göç ve uyuşturucu ticareti vs.) geçiş noktası konumunda olan Tijuana Şehri'nde, yüksek organize suç oranları sebebiyle eğitim, sağlık gibi en temel kamu hizmetlerinin verilmesinde sorunlarla karşılaşılıyor. Şehrin düşük gelirli, kırılgan ve dezavantajlı gruplara hizmet veren devlet hastanesinde yılda yaklaşık 8500 doğum gerçekleşiyor. Bu doğumlardan 450'si yoğun bakıma ve solunumsal desteğe ihtiyaç duyuyor.

Tijuana Devlet Hastanesi'nden alınan talep doğrultusunda harekete geçen TİKA, perinatal asfiksili (annenin kan damarları ile ulaşıp plasentadan geçen oksijenin kesintiye uğraması sonucu bebeğin oksijensiz kalması) yeni doğanların doğum sonrası karşılaştığı komplikasyonlarla mücadele etmek üzere bir yoğun bakım ünitesi kurdu. Söz konusu ünitenin kurulumu kapsamında nasal CPAP Sistemi (solunum sorunları yaşayan prematüre bebeklerin tedavisi için solunumsal destek sağlayan devamlı pozitif yönlü hava basıncı cihazı) ve diğer ilgili tıbbi ekipmanın (oksijen blender, nemlendirici respiratör vb.) temini sağlandı. Yeni doğan yoğun bakım ünitesi, perinatal asfiksili bebeklerin ölüm oranlarının düşürülmesine ve doğum sonrası oluşması muhtemel komplikasyonların önüne geçerek çeşitli zihinsel ve fiziksel hastalıkların önlenmesine hayati bir katkı sunacak.

Projeye destek ve çabalarıyla katkı sağlayan T.C Tijuana Fahri Konsolosu Özgür Kurt açılış töreninde yaptığı konuşmada, projeye verdiği desteklerden dolayı Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti, uygulanan proje sayesinde anne-çocuk sağlığı alanında acil bir ihtiyacın giderildiğini sözlerine ekledi.