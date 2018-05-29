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29 Mayıs 2018 15:48

TİKA’dan Mezar-ı Şerif Yetimhanesi’nde iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından Afganistan’ın kuzey bölgesinde yer alan Belh Vilayeti Mezar-ı Şerif Yetimhanesi’nde bulunan 100 yetim çocuğa iftar verildi.

TİKA’dan Mezar-ı Şerif Yetimhanesi’nde iftar

29 Mayıs 2018 15:48


TİKA, Afganistan’da yetimlere yönelik gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. TİKA tarafından yetim çocuklar için TİKA Mezar-ı Şerif Koordinasyon Ofisi bahçesinde iftar verildi. İftar Programına TİKA Mezar-ı Şerif Ofis yetkilileri, yetimhane yetkilileri ve çocuklar katıldılar.


İftar programına katılan yetim çocuklar iftar sırasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkına dualar etti. Ramazan’ın kimsesiz, ihtiyaç sahibi, öksüz ve yetimlere yardım edilecek bir paylaşım ayı olması dolayısıyla TİKA, geleneksel olarak her yıl Ramazan ayında iftarlarını farklı ülkelerde olduğu gibi Afganistan Mezarı Şerif’te de düzenlemeye devam ediyor.




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