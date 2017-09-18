Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 14:25

TİKA’dan Moğolistan’a mobil ofis desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele de etkinliğin arttırmasını sağlamak amacıyla Ulanbator Mesleki Denetim Müdürlüğü’ne mobil ofis desteğinde bulunuldu.

TİKA’dan Moğolistan’a mobil ofis desteği

18 Eylül 2017 14:25


Moğolistan’ın sağlık, eğitim, sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm odaklı proje ve faaliyetler icra eden TİKA tarafından, Moğolistan’ın kırsal bölgelerinde karşılaşılan bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesine katkı sağlamak amacıyla mobil ofis temini gerçekleştirildi.


Proje ile; Moğolistan genelinden başkent Ulanbator’a gelen hayvan, bitki ve bunlara bağlı üretilen ürünlerin denetimi, karantina altına alınması gibi işlemleri yerine getiren sınır çalışanlarının görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmelerine büyük katkı sağlandı. Özellikle kırssl bölgelerden Ulanbator’a getirilen hayvan, bitki ve bunlara bağlı ürünlerde görülen koyun çiçeği, keçi çiçeği, şap ve yabani hayvanlardan bulaşan hastalıkların tespiti, karantina altına alınması ve yayılmasının engellenmesine destek olundu.


Mobil ofisler Ulanbator Bağımsızlık Meydanı’nda düzenlenen törenle projenin Moğolistan tarafı olan Ulanbator Mesleki Denetim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er konuşmasında, Türkiye ile Moğolistan arasında tarihi ve kültürel bir bağ olduğundan Moğolistan’da kendi evinde gibi hissettiğini belirterek. söz konusu anlamlı proje nedeniyle Moğolistan’da bulunmaktan memnun olduğunu söyledi. Er, konuşmasının devamında, TİKA’nın 22 yıldır Moğolistan’ın çeşitli sektörlerine yönelik projeler gerçekleştirdiğini ve bu çalışmaların iki ülke arasındaki iş birliğinin ilerleyen yıllarda daha da artmasını temenni ettiğini ifade etti.


Moğolistan Mesleki Denetim Müdürü N. Tsagaankhuu ise devlet olarak ekonomik açıdan zor günler yaşarken temin edilen mobil ofislerin ihtiyacı tam karşılayan anlamlı bir proje olduğunun altını çizerek, söz konusu projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, TİKA’ya ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.


Törene; Türkiye Cumhuriyeti Ulanbator Büyükelçisi Ahmet Yazal, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, TİKA Ulanbator Program Koordinatörü Veysel Çiftci, Moğolistan Mesleki Denetim Genel Müdürü ve Baş Denetçi N. Tsagaankhuu ile çok sayıda bürokrat katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç