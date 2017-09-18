TİKA’dan Moğolistan’a mobil ofis desteği

Moğolistan’ın sağlık, eğitim, sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm odaklı proje ve faaliyetler icra eden TİKA tarafından, Moğolistan’ın kırsal bölgelerinde karşılaşılan bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele edilmesine katkı sağlamak amacıyla mobil ofis temini gerçekleştirildi.

Proje ile; Moğolistan genelinden başkent Ulanbator’a gelen hayvan, bitki ve bunlara bağlı üretilen ürünlerin denetimi, karantina altına alınması gibi işlemleri yerine getiren sınır çalışanlarının görevlerini etkin bir şekilde yerine getirmelerine büyük katkı sağlandı. Özellikle kırssl bölgelerden Ulanbator’a getirilen hayvan, bitki ve bunlara bağlı ürünlerde görülen koyun çiçeği, keçi çiçeği, şap ve yabani hayvanlardan bulaşan hastalıkların tespiti, karantina altına alınması ve yayılmasının engellenmesine destek olundu.

Mobil ofisler Ulanbator Bağımsızlık Meydanı’nda düzenlenen törenle projenin Moğolistan tarafı olan Ulanbator Mesleki Denetim Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er konuşmasında, Türkiye ile Moğolistan arasında tarihi ve kültürel bir bağ olduğundan Moğolistan’da kendi evinde gibi hissettiğini belirterek. söz konusu anlamlı proje nedeniyle Moğolistan’da bulunmaktan memnun olduğunu söyledi. Er, konuşmasının devamında, TİKA’nın 22 yıldır Moğolistan’ın çeşitli sektörlerine yönelik projeler gerçekleştirdiğini ve bu çalışmaların iki ülke arasındaki iş birliğinin ilerleyen yıllarda daha da artmasını temenni ettiğini ifade etti.

Moğolistan Mesleki Denetim Müdürü N. Tsagaankhuu ise devlet olarak ekonomik açıdan zor günler yaşarken temin edilen mobil ofislerin ihtiyacı tam karşılayan anlamlı bir proje olduğunun altını çizerek, söz konusu projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, TİKA’ya ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Törene; Türkiye Cumhuriyeti Ulanbator Büyükelçisi Ahmet Yazal, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, TİKA Ulanbator Program Koordinatörü Veysel Çiftci, Moğolistan Mesleki Denetim Genel Müdürü ve Baş Denetçi N. Tsagaankhuu ile çok sayıda bürokrat katıldı.