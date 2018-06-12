TİKA’dan Moldova’da iftar

Ramazan ayı dolayısıyla TİKA tarafından başkent Kişinev’de ilk kez iftar düzenlendi. Programda konuşan Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, TİKA ve Türkiye’nin her zaman Moldova’nın yanında olduğunu ve bunun gerçekleştirilen projelerle de görüldüğünü ifade etti. Türkiye’nin Moldova’nın zor günlerinde verdiği desteklerin Moldova halkı tarafından da çok iyi görüldüğünü ifade eden Dodon, dinsel farklılıklara rağmen paylaşılan birçok ortak değerin olduğunu vurgulayarak başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkına teşekkürlerini sundu.

TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan ise katılımcılara teşekkür ederek toplumlar arasındaki farklıklara rağmen aslında insanların birbirlerinden çok da farklı olmadığını belirterek ramazan ayının özelliğinden bahsetti. Maskan, TİKA’nın dünya çapında gerçekleştirdiği çalışmalardan söz etti. TİKA faaliyetlerini anlatan kurumsal filmlerin de gösterildiği programda TİKA’yı daha yakından tanıma fırsatı bulan Moldovalı yetkililer ayrıca ilk kez bir iftar yemeğinde bulunduklarını belirterek TİKA’ya teşekkürlerini iletti.

Programa Dodon ve Maskan’ın yanı sıra Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı Irina Vlah, TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan, Moldova Parlementosu Milletvekilleri, Gökoğuz Yeri Halk Meclisi Milletvekilleri ile Belediye Başkanları, Ortodoks ve Katolik Cemaat liderleri, bürokratlar ve vatandaşlar olmak üzere 200’ü aşkın davetli katıldı.