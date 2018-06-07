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07 Haziran 2018 11:38

TİKA’dan Moritanyalı ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moritanya’da bin 100 aileye gıda yardımında bulundu.

TİKA’dan Moritanyalı ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

07 Haziran 2018 11:38


TİKA, Ramazan ayında dost ve kardeş ülkelerde yürüttüğü faaliyetlerle ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor. TİKA tarafından Moritanya’nın başkenti Nuakşot’ta 9 farklı bölgede ve başkente 150 kilometre mesafede bulunan üç farklı bölgede zor şartlarda yaşayan bin 100 aileye gıda yardımında bulunuldu. Bölgenin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan gıda paketleri ihtiyaç sahibi ailelerin bir aylık temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlandı. Gıda yardımı yapılan aileler, dağıtım esnasında Türkiye’ye ve Türk milletine teşekkürlerini dile getirerek, yapılan yardımdan duydukları memnuniyeti belirttiler.




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