TİKA'dan Mozambik Yargısına Altyapı Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Mozambik'in savcı, hakim ve hukuki danışmanlarını yetiştiren Mozambik Adalet Akademisinin fiziki altyapısını geliştirdi.

Mozambik'in önde gelen kurumlarından olan Adalet Akademisi aynı zamanda uluslararası birçok sempozyum ve kongreye ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra Mozambik üst düzey yargı organlarında görev yapmakta olan akademisyenleri ile Mozambik'te Adalet Sistemi için kilit rol oynuyor.

TİKA, akademinin konaklama imkânlarını geliştirerek akademide kalan öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almalarına destek oldu. Bu kapsamda 32 odanın eksiklikleri giderilirken 8 tam otomatik makine ile donatılan bir çamaşırhane kuruldu. Bunun yanı sıra akademinin su ve elektrik tesisatı da yenilendi.

Açılış töreninde konuşan Maputo Program Koordinatörü Ömer Faruk Mergen, “Söz konusu proje ile geleceğin yargıç ve savcılarının yaşam koşullarını iyileştirerek eğitim kalitesini artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuşarak gelecek projeler için hazırlıklarının devam ettiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin Mozambik'in kalkınma çabalarının her zaman yanında olduğunu belirten T.C. Maputo Büyükelçisi Zeynep Kızıltan da 2016'da açılan TİKA Maputo Koordinasyon Ofisi ile bu çabaların hız kazandığını söyledi. Adalet Akademisi Müdiresi Dr. Elisa Samuel ise TİKA'nın desteklerinden duydukları memnuiyeti dile getirerek Türk makamları ile ilerleyen dönemde işbirliğini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.