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16 Temmuz 2018 14:34

TİKA’dan Mozambik’e pamukçuluk alanında eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Mozambikli pamuk yetiştiricilerine uygulamalı eğitim verildi.

TİKA’dan Mozambik’e pamukçuluk alanında eğitim desteği

16 Temmuz 2018 14:34


TİGEM Nazilli Pamuk Araştırma Merkezi’nde Mozambikli pamuk yetiştiricilerine verimliliğin arttırılmasına yönelik bir haftalık uygulamalı eğitim verildi. Çiftçilere verimlilik, toprak koruma ve zararlılarla mücadele alanlarında bilgiler verildi. Eğitim sonunda sertifikalarını alan çiftçiler, edindikleri yeni bilgileri ülkelerinde denemek için sabırsızlandıklarını ifade ederek, Türkiye’ye ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.


Kırsal kalkınma ve doğru tarım uygulamalarının Afrika coğrafyasında yaşanan birçok olumsuzluğun önüne geçeceğine inandığını belirten TİKA Mozambik Koordinatörü İbrahim Aybek, bu alanda Türkiye’nin tecrübelerini dünya ile paylaşmaktan gurur duyduğunu ifade etti.




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