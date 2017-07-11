TİKA’dan, Namibya’da bilimin gelişimine destek

Namibya’nın saygın bilim merkezlerini geliştirmeye yönelik projeler gerçekleştiren TİKA tarafından, çöl ekosistemi üzerine araştırmaları ile öne çıkan Gobabeb Araştırma ve Eğitim Merkezi’ne bir adet hafif 4x4 pikap araç temin edildi.

Gobabeb Araştırma ve Eğitim Merkezi 1962 yılında Namib Çölü’nde taşlık çöl ve kum çölü ortasında, Kuiseb Nehri’nin kıyısında her üç coğrafi yapının kolayca incelenmesine olanak sağlayan bir mevkide kuruldu. Merkezin en önemli işlevleri arasında sunulan eğitim programları yer alıyor. Dünyanın birçok bölgesinden çeşitli enstitü ve üniversitelerden öğretmen ve öğrenciler gelerek belli alanlarda çalışmalarını geliştiriyorlar. Bu kapsamda farklı ülkelerin bilim camialarının diyaloğu tesis ediliyor.

Günümüzde söz konusu merkezde gerçekleştirilen çalışmaların en önemlilerinden birisi çöl ekolojisi içerisinde çeşitli endemik bitkilerin gelişimi yer alıyor. Bu bitkilerden en önemlileri Nara kavunu ve Welwitschia olup; ilki tamamen kuru kum çöllerinde yetişen sulu ve besin değeri yüksek bir meyve olma özelliğini taşıyor. Bu meyvenin susuz ortamda nasıl yetiştiğine dair çalışmalar sürüyor. İkincisi için ise “yaşayan fosil” tanımlaması yapılıyor. Bu ifade yirmiden az bitki türü için kullanılmakta olup; milyonlarca yıl içerisinde çok az genetik değişime uğrayarak varlıklarını sürdürdükleri anlamına geliyor.

Nara kavunu gibi kuru Namib Çölü koşullarında yetişen bu bitki üzerine en detaylı incelemeler yine bu merkez ile iş birliği içerisinde gerçekleştiriliyor. Bitkilerin yakınına yerleştirilen sensörler ile gelişimleri doğaya müdahale etmeden inceleniyor. Bu merkezde incelenen bir diğer konu da Kuiseb Nehri’nin akış rejiminin ekosisteme etkisi. Bu kapsamda çölün birçok bölgesine yerleştirilen sensörler ile akış rejiminin etkileri incelenmekte ve günlük veriler ile desteklenen aylık raporlar tutuluyor. Ayrıca Oxford Üniversitesi merkeze yerleştirdiği sensörler ile iklimin kum çölünün yapısı üzerine etkisini inceleniyor. Max Planc Enstitüsü de el değmemiş doğa koşullarında ozon yapısını incelemek üzere bu merkez içerisine bir tesis kurdu. Merkeze TİKA tarafından temin edilen araç ise çalışanların ve akademisyenlerin incelemeleri için Namib Çölü içerisinde ulaşımlarına yardımcı olacak.

Açılış programında TİKA Windhoek PKO Koordinatör Yardımcısı Abdulkadir Abukan, Türkiye’nin 2016 yılında tekrar dünyanın en cömert ülkesi olduğunu belirterek Namibya’ya da kalkınma alanında desteğimizin süreceğini ve bu kapsamda Gobabeb gibi bilim merkezlerinin gelişimine de katkılarımızın devam edeceğini ifade etti. Gobabeb Araştırma ve Eğitim Merkezi CEO’su Dr. Gillian Maggs-Kolling’de TİKA tarafından temin edilen aracın ihtiyaçları için en ideal taşıt olduğunu dile getirdi.