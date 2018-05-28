TİKA’dan Özbekistanlı gençlere eğitim desteği

Sağlık, eğitim, alt yapı ve kırsal kalkınmanın geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla Özbekistan’da yüzlerce projeyi hayata geçiren TİKA, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Özbekistan Gençler İttifakı üyeleri, Özbekistan Ulusal Üniversitesi öğrencileri, Taşkent Devlet Ekonomi Üniversitesi mensupları ve çeşitli kurum çalışanlarından oluşan 150 katılımcıya proje hazırlama, proje yönetimi gibi alanların yanı sıra okudukları bölüm ve çalışma alanlarına göre girişimcilik, mühendislik ve medya dallarında eğitim desteği verildi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, İTÜ Arı Teknokent, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), MÜSİAD, Anadolu Ajansı, TRT World ve TİKA uzmanlarının teorik ve uygulamalı olarak verdikleri eğitimler aracılığı ile Türkiye’nin sahip olduğu kurumsal kapasitenin Özbekistanlı gençlere aktarılması yolunda önemli bir adım atıldı. Verilen teknik eğitimlerin yanı sıra ülkemizin kurumlarını yakından tanıma imkanını elde eden katılımcılar, ayrıca İstanbul’un tarihi dokusunu ve mirasını ziyaret etme fırsatı da buldu.

Düzenlenen eğitime katılan Dildora Jumaniyazova, medya etiği, uluslararası yayıncılık ve fotoğraf çekim teknikleri eğitimlerinin çok verimli geçtiğini belirterek, Türkiye’de öğrendiği güncel teknikleri Özbekistan medya sektörünün kurumsal seviyesinin yükseltilmesi için kullanacağını dile getirdi. Katıldığı eğitim sayesinde Türkiye’ye ilişkin olumlu görüşlerinin katlandığını ifade eden Jumaniyazova, ilerleyen dönemlerde gazetecilik alanında Türkiye’de yüksek lisans yapma arzusunu belirterek TİKA’ya ve Türkiye’ye teşekkürlerini sundu.

Özbekistan Gençler İttifakı Uluslararası İlişkiler ve Gençlik Turizmini Geliştirme Dairesi Başkanı Ekaterina Gorbunova ise özellikle İTÜ Arı Teknokent ziyaretinin kendileri için çok önemli bir deneyim olduğunu ifade ederek, Start-Up yönetimi ve küresel pazarlara giriş konularında edindiği bilgi ve tecrübelerin Özbekistanlı girişimci ve mühendislerin proje oluşturmaları ve dışa açılmaları hususunda çok önemli olduğunu vurguladı.

TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er sertifika töreninde yaptığı konuşmada, "ata yurt" olarak tanımladığı Özbekistan ile Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığını belirterek, Cumhurbaşkanları seviyesinde sarf edilen çabalar sonucunda ikili ilişkilerin stratejik iş birliği düzeyine yükseldiğini ve TİKA’nın bu işbirliğini geliştirmek adına durmaksızın mesai harcayacağını ifade etti. İki halkın ortak tarihi mirasının büyüklüğünü vurgulayan Er, TİKA’nın Özbekistan’da eğitim, sağlık, kültür gibi birçok alanda gerçekleştirdiği projelerin süreceğini ifade ederken, bu projelerin azami verime ulaşması için iki ülke vatandaşlarının da bu projeleri gerek mesai harcayarak gerekse olumlu/olumsuz geri dönüşler yaparak sahiplenmesinin büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Sertifika töreninde konuşan Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Shukhrat Aminov, TİKA’ya iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki katkılarından dolayı teşekkür ederek, bu tarz eğitim programlarının Türkiye ve Özbekistan arasındaki tecrübe paylaşımı açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.