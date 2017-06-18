TİKA’dan Pakistan’da bin 100 yetime iftar

Haripur Khubaib Vakfı bahçesinde gerçekleştirilen iftar programına TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Dr. Mehmet Yılmaz, TİKA İslamabad Koordinatörü Mehmet Emre Aktuna, TİKA yetkilileri ve vakıf yöneticileri katıldı. İftar programı, yetimhane bahçesine TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Daire Başkanı Dr. Yılmaz tarafından Türkiye-Pakistan dostluğunu simgeleyen fidan dikimiyle başladı. Ramazan ayına özel yerel yemeklerin ikram edildiği program, cemaatle kılınan akşam namazı sonrası yetimlerin tekvando gösterisiyle sona erdi.

TİKA tarafından verilen diğer bir iftar programı ise 600 yetimin katılımıyla başkent İslamabad’da gerçekleştirildi. Ülkenin en büyük yetimhanesi konumunda bulunan Sweethomes Yetimhanesi Kompleksi’nde verilen iftara TİKA İslamabad Koordinatörü Mehmet Emre Aktuna, farklı şehirleri temsil eden eyalet milletvekilleri, yetimhane yöneticileri ve ofis yetkilileri katıldı. Yetimhane yetkilileri, TİKA tarafından düzenlenen iftar programının yetimlere büyük moral olduğunu belirterek, Türk halkına teşekkürlerini sundular. İftar yemeğinin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verilerek, hatıra fotoğrafı çekinildi.