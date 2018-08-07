TİKA’dan Paralimpik Spor Turnuvasına destek

Romanya’da gerçekleşen BRD Arges Open tekerlekli sandalye tenis turnuvasında sporcuların ulaşımı, engelli ve dezavantajlı çocukların kullanımı için özel olarak tasarlanan ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Engelli Çocuk Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon merkezine hediye edilen özel araçlarla sağlandı. 7 farklı ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleşen turnuvada Türkiye’yi kadınlar kategorisinde Büşra Ün, Ayfer Aker, Fatma Kidil ve Nurşen Şen temsil ederken, erkekler kategorisinde ise Turan Akalin, Hakan Güngör, Uğur Altinel, Yahya Aker ve Fatih Karataş olmak üzere toplam 9 sporcu temsil etti. Paralimpik Olimpiyatlarda tekerlekli sandalye tenisine katılan ilk Türk kadın tenisçi unvanına sahip milli tenisçi Büşra Ün 6-0 ve 6-2’lik set sayıları ile tekler kategorisinde birincilik kupasını kaldırdı.

Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak, otomatik erişim rampaları ve engelliler için özel olarak tasarlanmış emniyet kemerleri gibi engelliler için bir çok özel aksesuar ile donatılmış iki özel tasarım 14+1 yolcu kapasiteli araç, Bükreş 4. Sektör Belediyesi Sosyal Yardımlaşma ve Çocuk Esirgeme Müdürlüğüne 2017 yılında Harap Alb Engelli Çocuk Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon merkezi tarafından kullanılmak üzere teslim edilmişti. TİKA tarafından sağlanan araç desteği ile bir yandan engelli ve dezavantajlı çocukların rehabilitasyon merkezlerine ulaşımına destek verilirken bir yandan da paralimpik sporcuların tekerlekli sandalye ile yüksek performanslı spor yapmaları için ihtiyaç duyulan elverişli ortamın sağlanmasına katkıda bulunuluyor.