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25 Haziran 2018 15:34

TİKA’dan Romanya’da 23 Türkçe sınıf

Romanya’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Köstence İl Milli Eğitim Müfettişliği ile iş birliğinde tadilatı ve donanımı gerçekleştirilen 23 Türkçe sınıf hizmete açıldı.

TİKA’dan Romanya’da 23 Türkçe sınıf

25 Haziran 2018 15:34


Romanya’da yoğunlukla soydaşların yaşadığı Dobruca bölgesinde TİKA’nın Türkçe eğitimine verdiği destek devam ediyor. Anadil dersi olarak Türkçe eğitimin verildiği okullarda modern mobilya, teknolojik donanım ve eğitim materyali sağlandı. TİKA tarafından kurulan Türkçe sınıfları sayesinde Türkçe’nin yaşatılması ve eğitimin geleceğine yatırım sağlanıyor. Bu amaçla Köstence İl Milli Eğitim Müfettişliği ile işbirliğinde tadilatı ve donanımı TİKA tarafından gerçekleştirilen 23 Türkçe sınıfı hizmete açıldı. Açılışın ardından yapılan konuşmaların ortak noktası Romanya’da eğitime verilen destek ve bu kapsamda Romanya’nin ilgili kurumları ile yapılan iş birliğinin önemi oldu. Mircea Cel Batran Okul Müdürü Loredana Elena Tanase ile Köstence İl Milli Eğitim Müfettişliği Baş müfettişi Zoe Gabriela Bucovala ise yaptıkları konuşmada Romanya’nın eğitim kapasitesinin artırılmasını sağlayan projeler için TİKA’ya teşekkür ettiler.


2015 yılında gerçekleştirilen ilk etabında Dobruca bölgesinde yer alan ve eğitim koşulları oldukça yetersiz durumda bulunan 10 Türkçe sınıfının ihtiyaç duyduğu tüm modern ekipman TİKA tarafından sağlanmıştı. 2017 yılında projenin devamı olarak 23 Türkçe sınıfının hem tadilatı hem de donanımı gerçekleştirilerek toplamda 33 Türkçe sınıfı yenilenerek Romanya’da eğitime katkı sağlandı.


Projenin 3. etabında Köstence ve Tulça’da toplam 38 sınıfın daha modern ekipmanlarla donatılarak yenilenmesiyle Dobruca’da Türkçe eğitiminin verildiği her okula bir Türkçe sınıfı kurulmuş olacak.




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