TİKA’dan Romanya’da Roman, Türk ve Tatarlara gıda desteği

TİKA tarafından Romanya Müslümanları Müftülüğü ile iş birliğinde Dobruca bölgesinde yaşayan Roman, Türk ve Tatarlara gıda desteğinde bulunuldu. Dobruca bölgesindeki başta Calaraşi ve Faurei köy ve kasabalarında yaşayan ve ekonomik zorluklardan dolayı yaşam standartları düşük seviyede olan, anadil olarak Türkçe konuşan Romanlar başta olmak üzere TİKA Bükreş Ofisi ve Romanya Müslümanları Müftülüğü organizasyonunda ihtiyaç sahiplerine bin 500 adet gıda paketi dağıtıldı. Gıda paketlerinin dağıtım törenine Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse, Türkiye’nin Romanya Büyükelçisi O. Koray Ertaş, TİKA Bükreş Koordinatörü Hacı Ahmet Daştan ve Romanya Müslümanları Müftülüğü yetkilileri katıldı.