Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 12:21

TİKA’dan Romanya’da Roman, Türk ve Tatarlara gıda desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Romanya’nın Dobruca bölgesinde yaşayan Roman, Türk ve Tatarlara gıda desteğinde bulundu.

TİKA’dan Romanya’da Roman, Türk ve Tatarlara gıda desteği

22 Haziran 2017 12:21


TİKA tarafından Romanya Müslümanları Müftülüğü ile iş birliğinde Dobruca bölgesinde yaşayan Roman, Türk ve Tatarlara gıda desteğinde bulunuldu. Dobruca bölgesindeki başta Calaraşi ve Faurei köy ve kasabalarında yaşayan ve ekonomik zorluklardan dolayı yaşam standartları düşük seviyede olan, anadil olarak Türkçe konuşan Romanlar başta olmak üzere TİKA Bükreş Ofisi ve Romanya Müslümanları Müftülüğü organizasyonunda ihtiyaç sahiplerine bin 500 adet gıda paketi dağıtıldı. Gıda paketlerinin dağıtım törenine Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse, Türkiye’nin Romanya Büyükelçisi O. Koray Ertaş, TİKA Bükreş Koordinatörü Hacı Ahmet Daştan ve Romanya Müslümanları Müftülüğü yetkilileri katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:57
  • Güneş :05:13
  • Öğle :13:02
  • İkindi :17:00
  • Akşam :20:29
  • Yatsı :22:26
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!