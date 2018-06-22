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22 Haziran 2018 14:09

TİKA’dan Romanya’da sağlık eğitimine destek

Romanya’da Türk Üroloji Derneği, Avrupa Üroloji Derneği ve Romanya Laparoskopi, Endoskopi ve Robotik Üroloji Kulübü tarafından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Cluj Napoca Iuliu Hatieganu Tıp ve Farmakoloji Üniversitesi ve Prof.

TİKA’dan Romanya’da sağlık eğitimine destek

22 Haziran 2018 14:09

Dr. Ion Chiricuta Onkoloji Enstitüsünde "8. İleri Laparoskopik Üroloji" kursu düzenlendi.


TİKA’nın desteği ile Romanya’nın yanı sıra Almanya, Türkiye, Ürdün, Azerbaycan, Fas ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden eğitimci ve kursiyer doktorların katıldığı kursun ilk gününde eğitimci ve kursiyer doktorlar tarafından sunumların yapılmasının ardından eğitim kutuları ve canlı hayvanlar üzerinde laparoskopik ve robotik üroloji eğitimi gerçekleştirildi. Kursun ikinci gününde ise Almanya, Romanya ve Türkiye’den alanında uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilen canlı ameliyatlar, video konferans sistemi ile tüm kursiyerlere izletilerek karşılaşılabilecek sorunlar konusunda kursiyer doktorlar bilgilendirildi. Laparoskopik ve robotik üroloji konusunda geliştirilen yeni yöntemler konusunda da tecrübe paylaşımı sağlandı.


TİKA’nın faaliyet gösterdiği coğrafyalarda sağlık projeleri önemli bir yer teşkil ediyor. Bu çerçevede Romanya’da da sağlık projelerine TİKA destek veriyor. Bükreş ve Cluj Napoca’da gerçekleştirilen sağlık eğitimlerine destek verilmesinin yanı sıra Köstence, Tulça, Bükreş ve Mangalya’da sağlık ekipmanları temin projeleri gerçekleştirildi.




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