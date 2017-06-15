Saraybosna’da düzenlenen iftar programı Kur’an tilaveti ve ezan ile başladı. Programda konuşan TİKA İKDH Başkanı Dr. Zülküf Oruç, birlik ve beraberlik ayı Ramazan’da böyle güzel bir programda bir arada oldukları için mutlu olduklarını belirterek, Bosna Hersek’te 800’e yakın proje ve faaliyet gerçekleştirildiğini, bundan sonraki süreçte de iş birliği faaliyetlerinin arttırılarak sürdürüleceğini dile getirdi.

İftar programı, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Bakir İzzetbegoviç, devlet bakanları ve hükümet temsilcileri, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Zülküf Oruç, TİKA’nın proje ortakları, kamu kurum-kuruluşları temsilcileri, din adamları ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 300’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda TİKA tanıtım videosu ile TİKA Saraybosna PKO proje ve faaliyetlerini anlatan sunum misafirler tarafından ilgiyle takip edildi. Program okunan ilahiler ile sona erdi.