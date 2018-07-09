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09 Temmuz 2018 14:42

TİKA’dan Senegal ve Gine-Bissau’da sağlık ve veterinerlik taraması

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Afrika’nın en batısındaki Senegal’de ve Senegal’e komşu Gine-Bissau’da sağlık ve veterinerlik taraması yapıldı.

TİKA’dan Senegal ve Gine-Bissau’da sağlık ve veterinerlik taraması

09 Temmuz 2018 14:42


Cheikh Anta Diop Üniversitesi (UCAD) öğretim üyelerinden oluşan Afrika Yüksek Eğitimine Destek ve Tanıtım Merkezi (CACSUP) ortaklığıyla iki ülkede gerçekleşen faaliyetle Batı Afrika Bölgesi’nde hem insan sağlığı ve refahının sağlanması hem de hayvan sağlığına TİKA eliyle katkı sağlandı. Bin 500’e yakın hayvanın sağlık taramasından geçirildiği ve ücretsiz ilaçların dağıtıldığı faaliyetle güvenilir gıda temini ile hayvan ve hayvansal ürünlerden insanlara ve hayvanlara geçen hastalıkların önlenerek, halk sağlığının korunmasına destek olundu. Eş zamanlı olarak iki ülkede de başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere 2 bine yakın kişiye uzman ekiplerce genel sağlık taraması yapıldı. Gine Bissau Cumhurbaşkanının eşi Maria Rosa Teixeira Goudiaby Vaz, gerçekleştirilen açılışta Türkiye ve TİKA’ya teşekkürlerini iletti.


Programlara Senegal’in Kazamans ve Kolda bölgeleri yerel yöneticileri, Türkiye’nin Senegal Büyükelçisi Nihat Civaner, TİKA Senegal Koordinatörü Murat Oral ve çok sayıda davetli katıldı.




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