TİKA’dan Şili’de kadın girişimciliğine destek

TİKA, Şili’nin Maule Bölgesinde bulunan Linares ve San Javier belediyelerinde Kadın Girişimcileri Destekleme Projesi kapsamında yaklaşık 5 bin kişinin faydalanacağı ekipman desteği gerçekleştirdi.

Yapılan teslim töreninde konuşan Türkiye Cumhuriyeti Santiago Büyükelçisi Naciye Gökçen, TİKA’nın desteğinin iki ülke arasında süre gelen dostluğun bir göstergesi olduğunu ifade etti. TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin ise TİKA’nın 2012 yılından bu yana Latin Amerika’da faaliyet gösterdiğini, Meksika ve Kolombiya’da bulunan 2 ofis ile bölgede hemen her ülkede faaliyetlerin olduğunu belirtti. Çetin, Şili’de iş birliğini geliştirmek için gerçekleştirilen projelerin artarak devam edeceğini söyledi.

Linares Milletvekili ve Şili Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Romilio Gutierrez ise verilen destek için Türkiye halkına teşekkürlerini iletti.

Filistin’in Latin Amerika Büyükelçileri onuruna çalışma yemeği verildi

Şili’nin başkenti Santiago’da, TİKA tarafından Filistin’in Latin Amerika Büyükelçileri onuruna çalışma yemeği düzenlendi. Yemeğe, T.C. Santiago Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya, TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, Filistin’in Latin Amerika Büyükelçileri, Filistin Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Genel Müdürü Hanna Jarrar ile Filistin Uluslararası İşbirliği Ajansı (PICA) Başkanı Imad Al Zuhairy katıldı.

Çalışma yemeğinde, TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, Filistin ve Filistinliler ile Güney Amerika bölgesinde işbirliği geliştirildiğini ve TİKA’nın bölgede faaliyetlerini daha fazla geliştirmek istediğini söyledi. Filistin Brezilya Büyükelçisi İbrahim Alzeben ise TİKA ile Brezilya’da iş birliğine gidilmesinden memnuniyet duyacaklarını ve her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Türkiye Şili Dostluk İtfaiye İstasyonu’na ziyaret

Quilicura Beldesi Şili Türkiye Dostluk İtfaiye İstasyonu’nu ziyaret eden T.C. Santiago Büyükelçisi Naciye Gökçen Kaya ile TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, burada düzenlenen tören ile T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hibe edilen tam teçhizatlı yangın söndürme aracının teslimini gerçekleştirdi.

Törende, Büyükelçi Kaya, bugünün Şili ve Türk halkı arasındaki dostluğun ifadesi açısından önemli bir gün olduğunu ifade etti. İstasyon şefi Roberto Alvarez de yaptıkları yardımlardan dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

İtfaiye eri Oliver Naira yaklaşık 4 ay önce meydana gelen kimyasal patlamadan TİKA’nın geçen yıl hibe etmiş olduğu itfaiyeci üniformasını kullandığı için yara almadan kurtulduğunu söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk Okulu tadilatı ve Türk Dili ve Kültürü dersi projesi

TİKA, Santiago Mustafa Kemal Atatürk Okulunun tadilatını da gerçekleştiriyor. Şili genelinde ülkemizin gerçekleştirdiği iş birliği projelerinden olan okulda Türk dili ve kültürünün öğretimi; FETÖ ile mücadelede önemli kazanımlar sağlıyor. Büyükelçi Kaya, ülkenin Şili ile geliştirdiği iş birlikleri neticesinde Şili’de FETÖ’nün yeraltına çekildiğini ifade etti. Mustafa Kemal Atatürk Okulu Müdürü Javier Vega, Şili’de birçok yabancı ülkenin okulu olduğunu ancak eğitim alanında en kapsamlı programların Türkiye resmi makamlarınca yapıldığını söyleyerek, ülkemizin cömertliğine müteşekkir olduklarını belirtti.

Santiago As Salam Camii ve St. Jorge Ortodoks Kilisesi’ne çalışma ziyareti

TİKA Başkan Yardımcısı Çetin, beraberindeki TİKA heyeti ile Santiago’da bulunan Şili İslam Derneğine bağlı As Salam Camii’ni ziyaret ederek, Dernek Genel Sekreteri Kemal Sufan ve Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Rumi ile caminin ihtiyaçları ve Şili’de yaşayan Müslümanların durumu ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında St. Jorge Ortodoks Kilisesi’ni ziyaret eden Çetin, Şili Metropoliti SergioAbad ve Papaz George Abad ile orta doğu kökenli Ortodoksların sorunları ile ilgili görüşerek, Hristiyan cemaatinin taleplerini dinledi. Şili Metropoliti Sergio Abad, Heybeliada’da bulunan ruhban okulunda eğitim gördüğünü ifade ederek Türkiye’yi yakından takip ettiklerini dile getirdi ve TİKA’yı Şili’de gerçekleştirdiği projelerden dolayı tebrik etti.