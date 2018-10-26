TİKA'dan Sırbistan'da 9. Uluslararası Sağlık Turizmi ve Kaplıca Endüstrisi Forumu'na destek

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Kaplıca Endüstrisi Forumu Sırbistan'ın kaplıcalarıyla ünlü Vrnjacka Banja şehrinde gerçekleştirildi.

Forumun açılış törenine Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanlığı Devlet Sekreteri Miroslav Knezeviç, Vrnjaçka Banja Belediye Başkanı Boban Djuroviç ve TİKA Belgrad Program Koordinatörü Çağla Gültekin Tosbat katıldı.

Türkiye, İtalya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Bosna Hersek, Makedonya, Karadağ, Hırvatistan ve Slovenya'dan gelen uzman, akademisyen ve sektör temsilcilerinin katıldığı forumda spa kültürü, termal mineral suları kullanma geleneği ve modern bir spa geliştirilmesinin olanakları ile ilgili sunumlar yapıldı.

Roma Dönemi kaplıca kültürü, sektördeki en iyi uygulamalar, Osmanlı kaplıca kültürü başlıklı 3 oturumda gerçekleştirilen sunumlarda, geçmişten gelen kültürel unsurların güncel uygulamaları anlatılırken Sırbistan'ın bu alandaki potansiyeli ve kaynaklarının kullanımına ilişkin görüş ve önerileri de tartışıldı.