TİKA’dan Sırbistan’da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Batı Balkanlar ve Avrupa ülkelerinin tersine mülteciler tarafından ‘güvenli ülke olarak’ kabul edilen Sırbistan, Suriye iç savaşı ve Orta Doğu’daki meselelerden dolayı çoğu Afganistan’dan kaçanlar olmak üzere mülteciler için transit noktası olup, onların en zor zamanlarında ülkeye girmesine imkan sağlayıp geçici merkezler açtı. Sayıları 3 binin üzerinde olan mülteciler, Sırbistan’da mevcut 19 merkezde güven içinde ancak zor şartlarda ve her türlü yardıma muhtaç yaşıyorlar.

TİKA tarafından Sırbistan’ın en büyük mülteci merkezi olan Belgrad’daki Krnjaca ve Subotitca Belediyesinde yer alan merkezlerinde, diğer yandan Smederevo, Subotitca, Mali Zvornik, Türklerin yaşadığı Bilaç köyü de dahil Preşova Vadisi gibi ülkenin çeşitli bölgelerinde ağırlıklı olarak Romanlar olmak üzere ihtiyaç sahipleriyle Ramazan ayınının bereketi paylaşılıyor. Bugüne kadar Smederevo şehrinde yaşayan Romanlar, Macaristan sınırındaki Subotitca’da yaşayan Romanlar ve Subutitca’daki mülteci merkezinde dağıtımlar gerçekleştirildi. Krnjaca Mülteci Merkezi’nde kalan 350 mülteciye gıda paketi dağıtımına Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljaji, Sırbistan Çalışma İstihdam ve Gaziler Bakanı Müsteşarı Milenko Nikic, Belgrad Belediye Başkanı Vekili Goran Vesic, Sırbistan Mülteciler ve Yerinden Edilmiş Halklar Komiseri Vladimir Cucic ve Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç katıldı.