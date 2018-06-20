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20 Haziran 2018 12:50

TİKA’dan Somali Üniversitesine bilgisayar laboratuvarı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali Üniversitesine 51 kişilik bir bilgisayar laboratuvarı kurdu.

TİKA’dan Somali Üniversitesine bilgisayar laboratuvarı

20 Haziran 2018 12:50


TİKA, Somali’de eğitim sektörünü desteklemeye devam ediyor. Somali’nin en büyük üniversitelerinden biri olan Somali Üniversitesine TİKA tarafından 51 kişilik bilgisayar laboratuvarı kuruldu. Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, laboratuvarın açılışında yaptığı konuşmada Türkiye’nin Somali’deki faaliyetlerini yürüten en önemli kurumlardan birinin TİKA olduğunu belirterek, Somali Üniversitesine bu bilgisayar laboratuvarını kazandırdığı için TİKA’ya teşekkürlerini iletti.


TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin ise, TİKA’nın 25 yılda 25 bin proje yaptığını, Somali’de de birçok önemli projeye imza attığını, bundan sonra da yapmaya devam edeceğini belirterek, TİKA’nın tüm projeleri kardeşlik hukuku içinde yaptığını ifade etti.


Somali Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Maalim Ahmed ise, ’’Tüm dünyanın Somali’de yaşanan insanlık dramına kör ve sağır olduğu bir dönemde Sayın Recep Tayyip Erdoğan Somali’ye gelerek, Somali’nin kalkınması için seferberlik başlattı. O günden bugüne gerçek anlamda yardımı Türkiye’den ve Türk halkından gördük’’ ifadelerini kullandı.


8 fakültesi bulunan Somali Üniversitesinde yaklaşık 10 bin öğrenci eğitim görüyor.




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