TİKA’dan Sudan’da Nil Nehri’nin suyunu arıtma projesi

Afrika’nın pek çok ülkesinde değişik su projeleri gerçekleştiren TİKA, Sudan’ın Sinnar Eyaleti El İncifav bölgesinde bu kapsamda bir ilki gerçekleştirdi. Su kuyusu açarak su temin etmek yerine Sudan’ın güneyinden kuzeyine geçtiği bölgelere hayat veren veren Nil Nehri’nin suyu, ilk kez gerçekleştirilen TİKA projesi ile Sudan halkının kullanımına sunuldu. Nil Nehri ana isale su boru hatlarından saplama yapılarak 3 km uzunluğundaki yüksek yoğunluklu polietilen boru hattı ve 40 tonluk su deposu ile El İncifav bölgesi merkezli olmak üzere yaklaşık 10 bin kişinin kullanımına sunuldu.

2016 yılı Eylül ve 2017 yılı Şubat ayı içerisinde Sinnar eyaletine yapılan saha tetkiklerinde Sinnar Valiliğinin talebi kapsamında detaylı bir inceleme yapılmış ve El İncifav Köyü merkezde olmak üzere bu bölgeye temin edilecek temiz su ile önemli bir problemin çözülmüş olacağı değerlendirilmişti. Söz konusu köy ve civardaki köylerin kontamine olmuş suyu içtikleri, böbrek hastalıkları başta olmak üzere diğer sağlık sorunlarının da bu yüzden yaygınlaştığı gözlendi.

Civardaki diğer köylerle beraber yaklaşık 10 bin kişinin temiz su ihtiyacının karşılayacak olan El İncifav Su Projesi’nin tamamlanması ile basit tamir ve bakım işlemleri gerektirmesi sebebiyle ekonomik olarak kazanımlar sağladı. Ayrıca, Nil Nehri’nin suyunun kullanılması projenin sürdürülebilir olmasını sağladı. Arıtılmış su kullanıldığı için de halkın suya bağlı sağlık problemlerinin önüne geçildi.

Proje kapsamında 3 km su boru hattının yanı sıra 6 m yükseklikte 40 tonluk su deposu, çeşmeler, su doldurma ünitesi, çamaşır yıkama yeri, elektrikli pompa motoru ve pompa odası tamamlanarak yetkililere teslim edildi. Projenin Sinnar Eyaleti Valiliğine teslimi dolayısı ile yapılan törende konuşan Sinnar Eyaleti Valisi Mohamed Mahi Eldou, bölgelerinde kuyu kazmadan su tedarik ederek Nil Nehri’nin arıtılmış suyunu, 40 tonluk su deposunu, çeşme ve diğer su kullanma ve tedarik bölümlerini gerçekleştirip halkın kullanımına sunan TİKA’ya teşekkürlerini iletti. Aynı duygu ve temennileri paylaşan Since Kaymakamı Abu Algasım Fadlallah projenin öneminden bahsederek, bir ilki gerçekleştiren TİKA’ya teşekkür ederek, Nil Nehri boyunca benzer projelerin yapılmasını talep ederek, önümüzdeki dönemde TİKA nın gerçekleştirdiği bu proje ile halkın çok daha sağlıklı olacağını belirtti.

Sudan’ın hemen tamamında pek çok proje gerçekleştiren TİKA’nın imkanları ölçüsünde Sinnar’da da bu tür temiz suya ulaşım projelerini gerçekleştirmek istediğini belirten TİKA Sudan Koordinatörü Celalettin Güngenci, önümüzdeki dönemde de Sudan halkının en ihtiyaç duyduğu bu konuda da hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.