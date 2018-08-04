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04 Ağustos 2018 15:24

TİKA’dan Sudanlı çiftçilere tohum desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sudan Eyalet Valilikleri ve Afrika Teknoloji Kenti işbirliğinde Sinnar ve Cezire eyaletlerinde geliştirilmiş tohum, fidan ve zirai alet desteğinde bulundu.

TİKA’dan Sudanlı çiftçilere tohum desteği

04 Ağustos 2018 15:24


TİKA tarafından "2018 yılı Tohum ve Fidan Dağıtımı Projesi" kapsamında Sinnar ve Cezire eyaletlerinde çiftçilere tohum ve fidan dağıtımları gerçekleştirildi. Ayrıca projeyle Darfur eyaletleri ile Sinnar ve Cezire’de yaklaşık 50 ton sarı ve beyaz darı, yer fıstığı, süper bakla, bamya, domates, soğan, kavun, havuç, karpuz ve susam tohumları ile 2 bin 500 adet meyve fidanı teslim edildi. 30 bin çiftçinin destekten yararlanması hedefleniyor.


Tohum ve fidanların dağıtımında konuşan Sinnar Valisi Aldelkerim Mousa Abdelkerim, "Güney Darfur eyaletinde görev yaptığım yıllarda TİKA hastane yaptı, su kuyuları açtı, tohum dağıttı, ihtiyaç sahibi her Sudanlının hizmetinde oldu. Görüyorum ki TİKA bu sefer Sinnar’a, Cezire’ye gelmiş, aynı hizmetlere devam ediyor. Tohum, fidan ve zirai aletler bölge halkının yüzünü güldürecek. Türkiye’ye ve TİKA’ya teşekkür ediyoruz" dedi.


TİKA’nın 2010 yılından bu yana gerçekleştirilmekte olduğu tohum projesi Darfur eyaletinde özellikle açlık ve kıtlıkla mücadelede hayati rol oynuyor. Ayrıca proje bölgede gerek kamplarda gerekse köylerde yaşayan dar gelirli aileleri göç etmekten vazgeçirip topraklarına bağlayarak geçimlerinin sağlanmasına destek oluyor. Yine TİKA tarafından hayata geçirilen Nyala’daki hastane, su projeleri ve mesleki eğitim projeleri Darfur’da istikrarın sağlanmasına ve istihdamın arttırılmasına yardımcı oluyor.


TİKA tarafından bugüne kadar Orta, Doğu, Kuzey ve Batı Darfur eyaletleri ile Sinnar ve Cezeyir eyaletlerinde gerçekleştirilen tohum projesinden yaklaşık 550 bin dar gelirli çiftçi yararlandı.




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