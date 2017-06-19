TİKA’dan Tacikistan’a sağlık ekipmanı desteği

Tacikistan’ın kalkınmasına yönelik 1992 yılından bu yana her alanda yardımda bulunan TİKA, sağlık alanında yapmış olduğu projelere bir yenisini daha ekledi. Birinci derece deprem kuşağında yer alması, ülke topraklarının yüzde 93’nün dağlık kesimden oluşmasından dolayı bahar aylarında sık sık çığ düşmesi ve yaz başlarında dağlardaki karların erimesiyle birlikte sel felaketleriyle karşı karşıya kalan Tacikistan’ın, doğal afetlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu, acil tıbbi yardım malzemeleri TİKA tarafından karşılandı.

Proje çerçevesinde temin edilen malzemeler Tacikistan Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Birinci Yardımcısı Saida Umarzoda Gayrat tarafından teslim alındı. Umarzoda Gayrat, TİKA’nın özellikle sağlık alanın yapmış olduğu yardımların takdire şayan olduğunu, 2016 yılında Sağlık Bakanlığının 13 acil yardım personelinin yine Türkiye’de uygulamalı eğitim aldığını, yapılan malzeme yardımıyla da Tacikistan’da meydana gelmesi muhtemel doğal afetlere müdahalede hem bilgi hem de teknik ekipman açısından yetenek ve kapasitelerinin artırıldığını belirterek Türk halkına teşekkürlerini sundu.