TİKA’dan Tacikistan’da turizm eğitimi

Tacikistan Çalışma, Göç ve İstihdam Bakanlığı ile işbirliği halinde gerçekleştirilen eğitimlere Tacikistan genelinde faaliyet gösteren Yetişkinler Eğitim Merkezleri bünyesinde çalışan eğitmenler ve meslek liselerinde görevli öğretmenler katıldı.

Tacikistan Hükümeti tarafından 2018 yılının Turizm ve El Sanatları Yılı ilan edilmesinin ardından harekete geçen Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye’nin turizm alanındaki tecrübesinin Tacikistan’a aktarılması amacıyla servis ve mutfak hizmetleri alanında eğitim programı organize etti.

Eğitim programına, Tacikistan genelinde faaliyet gösteren Yetişkinler Eğitim Merkezleri bünyesinde çalışan eğitmenler ve meslek liselerinde görevli öğretmenlerden oluşan 42 kişilik bir grup katıldı.

Eğiticilerin eğitimi formatında uygulanan program 2012 yılında Duşanbe Yetişkinler Eğitim Merkezi bünyesinde TİKA tarafından kurulan Turizm Uygulama Restoranında gerçekleştirildi. Söz konusu eğitimleri vermek üzere Türkiye’den gelen alanında uzman 2 eğitmen tarafından hem teorik hem de pratik eğitimler verildi. Kursiyerlere, aşçılık alanında yiyecek üretimi, hijyen kuralları, yemek yapım teknikleri, pastacılık; servis alanında ise taşıma ve boş toplama, servis yapma, kahvaltı çeşitleri sunumu, servis çeşitleri, hijyen ve sanitasyon gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Eğitim programının sonrasında gerçekleştirilen sertifika törenine, Tacikistan Çalışma, Göç ve İstihdam Bakanı Yardımcısı Mirzozoda Abdusalom Nazarali, Türkiye Cumhuriyeti Duşanbe Büyükelçiliği Başkatibi Ozan Akın, TİKA Duşanbe Koordinatörü Tarık Mete ve diğer davetliler katıldı.

Törende konuşma yapan Bakan Yardımcısı Nazarali, TİKA’yı Bakanlıkları açısından çok güvenilir bir ortak olarak gördüklerini, uzun yıllardır devam eden işbirliğinden çok memnun olduklarını ve ileriye doğru bu işbirliklerini arttırarak devam ettirmek arzusunda olduklarını ifade etti. TİKA’ya bu ve benzeri projelerdeki çabalarından dolayı minnettarlığı dile getiren Nazarali, eğitim veren hocalara da teşekkürlerini iletti.

Sertifika töreninin ardından, eğitimler süresince kursiyerlerin tecrübe ederek öğrendikleri bilgileri kullanarak hazırlanan yemekler kursiyerler tarafından servis edildi ve programa katılan davetliler hem yemekleri tatma hem de servis kalitesini izleme fırsatı buldular.