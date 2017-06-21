TİKA’dan Tanzanya’da iftar

TİKA, Tanzanya’nın başkenti Darüsselam’da bin kişilik iftar programı düzenledi. TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan’ın katılımıyla gerçekleştirilen iftar programı Tanzanyalı Müslüman halkla birlikte yapıldı.

Tanzanya’da bir diğer iftar programı da Müslüman siyasi, dini, ekonomik ve kültürel kanaat önderlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İftara TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan, Türkiye Darüsselam Maslahatgüzarı Yunus Belet ve Darüsselam’da bulunan Türkiye diplomatik temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Serena Otel’de Türkiye Darüsselam Diyanet Müşavirliği yerel personelinin okuduğu ezanla başlayan iftar yemeğinden önce namaz kılındı ve daha sonra yemeğe geçildi. İftar programında konuşan TİKA Başkan Yardımcısı Maskan, katılanlara teşekkür ederek, davetlilerin gelecek Ramazan Bayramlarını kutladı. İftar sonrasında davetliler TİKA’ya teşekkürlerini sundu ve iki ülke için güzel temennilerde bulundu.

Nüfusu Hristiyan ve Müslümanlardan oluşan Tanzanya’da camiler, Müslüman halk için yaşayan birer mekan olma özelliği taşıyor. Gündelik hayatta Müslümanların her türlü sosyal faaliyetleri için kullandığı camiler, aynı zamanda iftar sofralarının kurulduğu ve hep birlikte iftar yapılan mekanların başında geliyor.