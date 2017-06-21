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21 Haziran 2017 12:01

TİKA’dan Tunuslu yetim çocuklara iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Tunus’ta faaliyet gösteren Ikram Al Yatim Derneği iş birliğinde 250 kişilik iftar programı düzenlendi.

TİKA’dan Tunuslu yetim çocuklara iftar

21 Haziran 2017 12:01


Yetim ailelerle birlikte sivil toplum kuruluşları, iş adamları, yerel temsilcilerin katıldığı programda 150 yetim çocuğa bayramlık kıyafetler hediye edilip, ailelere de gıda yardımı gerçekleştirildi. Kur’an tilavetiyle başlayan program, iftar sonrasında düzenlenen oyunlar ve hediye takdimi ile sona erdi.


İftar programında konuşan Ikram Al Yatim Derneği Başkanı Nassredine Bahreni, TİKA’nın bu yıl da yetimleri unutmadığı ve Tunus gençliğine ve ortak değerlerine sahip çıktığından dolayı teşekkürlerini dile getirdi. TİKA Tunus Koordinatörü Muhsin Balcı ise, Ramazan ayında yetimlerle bir araya gelmenin önemine değinerek, TİKA’nın bu rahmet ayında dünyanın birçok bölgesinde yetimleri unutmadığını belirterek, önümüzdeki Ramazan Bayramı’nın bütün İslam coğrafyasına huzur getirmesini temenni etti.




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