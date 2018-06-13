TİKA’dan Tunus’ta bin 500 aileye gıda yardımı

TİKA, Ramazan ayında dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetlerine Tunus’ta da devam ediyor. Gabes vilayetinin Matmata, Dhilet, Gannuch ilçelerinde ihtiyaç sahibi bin 500 aileye, ramazan gıda paketlerinin dağıtımı dört merkezde Gabes Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları işbirliğinde gerçekleştirildi. Programa Gabes Milletvekili Amal Souid , Gabes Valisi Mongi Thameur, Matmata Kaymakamı İbrahim Dhouibi ve TİKA görevlileri katıldı.

Vali Thameur, ramazan ayında Gabes halkının evlerine sunulan katkılardan dolayı TİKA’ya teşekkürlerini iletirken, Gabes Milletvekili Souid, Türkiye’nin maddi ve manevi desteğinin Tunus için önemli olduğunu vurguladı.

TİKA Koordinatör Yardımcısı Seher Demiryürek ise ramazanın bereketinin ve rahmetinin tüm dünyaya yayılmasına vesile olan TİKA’nın, dört kıtada yürüttüğü hizmetlerden bahsederek, müesseseler düzeyinde Tunus’a verilen desteği, ailelere de ulaştırmanın mutluluk verici olduğunu ifade etti.