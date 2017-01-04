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04 Ocak 2017 17:04

TİKA’dan Tunus’ta tarımsal kalkınmaya destek

TİKA’dan Tunus’ta tarımsal kalkınmaya destek

04 Ocak 2017 17:04

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Tunus’un Sidi-Bouzid vilayetinde toplam 5 bin metrekarelik alana sera kuruldu.
Tunus’ta tarımsal kapasitenin yüksek olduğu kırsal bölgelerde modern tarım teknikleri ile bütünleşemediği için ekstansif tarım metotları yaygın olarak kullanılıyor. Çiftçilerin intansif tarım yöntemlerine entegre edilmesi için seracılığın gelişimine katkı sağlanması amacıyla TİKA tarafından 10 adet sera kurulumu sağlandı. Yerel STK, valilik ve Tarımsal Kalkınma Ofisleri ile işbirliği içerisinde seracılık faaliyetlerine elverişli olan Sidi Bouzid bölgesinde 500 metrekarelik alana 10 sera kuruldu. Kurulumları tamamlanan seralar sayesinde istihdam olanakları oluşturularak, modern tarım yöntemleri ile çok daha az maliyetle domates, biber, salatalık ve çilek üretiminin kapasiteleri arttırıldı. Seralarda sera başına 5 kişi istihdam edilerek, toplam 50 kişiye doğrudan iş imkanı sağlandı.
Sidi-Bouzid Valiliği, yerel STK ve bölge vekilleri ile birlikte yapılan açılış töreninde Tunuslu yetkililer, Türkiye Cumhuriyeti’nin son yıllarda TİKA vasıtasıyla Tunus’un tarımsal alt yapı ve teknik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik gerçekleştirmiş olduğu projelerin ülke ekonomi ve istihdamına önemli katkılar sunduğunu vurguladılar. Yetkililer, bunun yanı sıra kurulumu tamamlanan seraların Sidi-Bouzid genelinde seracılığa önemli katkılar sağlayacağından dolayı teşekkürlerini ilettiler.



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