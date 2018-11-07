TİKA'dan Tunus'taki sel mağdurlarına yardım

TİKA, Tunus'un Ben Arous vilayetinde meydana gelen sel nedeniyle ev ve iş yerleri hasar gören çok sayıda aileye yardım malzemeleri dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tunus genelinde yaşanan ve 24 saat boyunca devam eden fırtınalı yağışlar neticesinde, biri bebek toplam 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan ve büyük miktarda maddi hasara neden olan sel felaketinden etkilenen Ben Arous ili Mhamdia bölgesi sakinlerine acil insani yardım desteğinde bulundu. Mhamdia Belediye Başkanlığı koordinasyonu ile gerçekleştirilen acil yardım faaliyeti kapsamında Mhamdia bölgesinde yaşayan ve evleri sel felaketinde zarar gören ailelere set üstü ocak, sünger döşek ve gıda paketinden oluşan iki tır dolusu acil yardım ulaştırıldı.

Yaşanan sel felaketinde su seviyesinin bazı yerlerde 2 metreye kadar yükseldiği Mhamdia bölgesinde çok sayıda ev zarar görmüş ve su baskını dolayısıyla evlerde bulunan eşyalar tamamen kullanılamaz hale gelmişti.