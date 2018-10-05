TİKA'dan "Türkiye Afganistan Dostluğunun Belgelerle Hikayesi" sergisi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın Herat şehrinde “Gökkubbe Altında Üç Yüz Yıla Doğru, Türkiye-Afganistan Dostluğunun Belgelerle Hikayesi” isimli sergi düzenledi.

TİKA tarafından 18. yüzyılın ortalarından 1940'lara kadar olan Türkiye-Afganistan ikili ilişkilerini somut belgelerle anlatan sergi, Herat Allâme Selçuki Sergi Salonu'nda açıldı. Bölge halkının büyük ilgi gösterdiği sergi, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sergide Afganistan'ın milli bir devlet olarak yükselmesi ile eş zamanlı olarak başlayan ve üç yüz yıla uzanan iki ülke ilişkilerini bütün yönleriyle gösteren 104 adet belge, Darice ve Türkçe özetleri ve kısmen Darice tercümeleri ile birlikte sergilendi. Sergide, Trablusgarp Savaşı, büyük İstanbul yangını ve Milli Mücadele nedeniyle Afganistan Devleti ve halkı tarafından gönderilen yardımlar ile ilgili belgeler dikkat çekti. Sergilenen belgeler Osmanlı Arşivi, Cumhuriyet Arşivi, Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Kızılay Arşivi ve diğer arşivlerden derlendi.

Herat tarihi ile ilgili detaylı araştırmalar yapan Afganistan İlimler Akademisinin emekli Öğretim Üyesi Abdülgani Niksyer, “Bu sergi ile Türk kaynakları olmadan Afganistan tarihinin sağlıklı bir şekilde yazılamayacağı ortaya konulmuş oldu” ifadelerini kullandı.