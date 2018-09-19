TİKA'dan Türkiye-Moldova Ekonomik İşbirliğini Geliştirme Sempozyumuna Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)'nın desteğiyle, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Moldava Ticaret ve Sanayi Odası ile Moldova Ekonomi Akademisi işbirliğinde Moldova'nın başkenti Kişinev'de “Türkiye-Moldova Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi ” konulu sempozyum gerçekleştirildi.

Sempozyuma, Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı Chiril Gaburici, Kişinev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer, Moldova Ekonomi Akademisi Rektörü Prof. Dr. Grigore Belostecinic, Moldova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergiu Harea, Moldova Cumhuriyeti Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkan Yardımcısı Vadim Ceban, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadi Apak, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Âdem Şahin ile Türkiye'den ve Moldova iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Sempozyumda, Türkiye'nin ekonomik profili ve Moldova ile potansiyel işbirliği fırsatları, Moldova'nın ekonomik profili ve Türkiye ile potansiyel iş birliği fırsatları, Gagavuzya'da yatırım fırsatları ve teşvikler, Moldova Cumhuriyetinde yabancı vatandaşlar için ikamet ve çalışma izni almada yasal çerçeve sunumu ve Moldova Cumhuriyetinde nasıl iş yapılır, Moldova Cumhuriyetinde mesleki eğitimin alternatif bir yolu olarak ikili eğitim gibi konularda sunumlar yapıldı.

Sunumlar sonrası iki ülkenin iş dünyasından katılımcılar işletmeler arası görüşmeler yaparak karşılıklı yapılabilecek yatırımlar konusunda fikir alışverişinde bulundu, mevcut ve yeni yatırım alanları ile ilgili iletişimde olma yönünde fikir birliğine varıldı.