TİKA’dan, Ukrayna’da bir anaokuluna tadilat desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna’nın eğitim sektöründe gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda TİKA tarafından, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in en kalabalık semtlerinden biri olan Obolon’da faaliyet gösteren Kiev Obolon Semti Anaokulunun cephe ısı yalıtımını gerçekleştirdi. Kiev Obolon Devlet İdaresi Başkanı Oleksandr Tsımbulşak proje teslim töreninde yaptığı konuşmada, Ukrayna ve Türkiye’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği bu projenin uluslararası iş birliği bakımından güzel bir örnek olduğunu söyleyerek, Obolon semti çocuklarına yapılan bu güzel hediye için TİKA’ya minnettarlığını bildirdi. Tsımbulşak ayrıca, ileride TİKA ile iş birliğinin verimli bir şekilde devam edileceğine dair ümidini paylaştı.

300’den fazla proje hayata geçirildi

TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat ise TİKA’nın anaokulu ve orta öğrenim okullarının yanı sıra Taras Şevçenko Üniversitesi, Mogilyanska Akademisi, Diplomasi Akademisi, Kamu Yönetimi Akademisi gibi Ukrayna’nın önde gelen yüksek eğitim kurumlarında da önemli projelere imza attığını belirtti. Bolat, eğitim başta olmak üzere, yeni Ukrayna’nın yeni kurumlarının yeniden yapılandırılmasında hem altyapı hem tecrübe paylaşımı gibi birçok projenin de uygulandığını dile getirdi. 1997 yılından bu yana TİKA’nın 300’den fazla projeyi hayata geçirdiğini belirterek, “Eğitim altyapısına destek projesi kapsamında şimdiye kadar 50 proje gerçekleştirdik. Bugün açılış törenine katıldığımız proje ise, TİKA olarak Kiev’in Obolon semtinde yaptığımız ikinci projedir. Bundan iki sene önce 590 numaralı anaokulunun tadilatını yaptık. Özellikle yerlerinden edilmiş insanların yaşadığı Melitopol, Zaporoje, Dnipro gibi bölgelerde eğitim projelerine ağırlık veriyoruz. Bununla birlikte Ukrayna genelinde sadece eğitim değil, sağlık başta olmak üzere kurumların kapasite arttırımı, insan kaynaklar profillerinin düzeltilmesi gibi birçok alanda projelerimiz bulunuyor” ifadelerinde bulundu.

Türkiye Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel ise törende yaptığı konuşmada, “Dostluğumuzun göstergelerinden biri olan TİKA yardımları çerçevesinde bugünkü okul programında gördüğümüz bu iyileşme sayesinde, çocuklar kışın biraz daha rahat edecekler” ifadelerini kullandı. Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin çok iyi bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Tezel, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kiev’i ziyaret edeceğini bildirdi. Kiev Şehir Belediyesi Meclis Üyesi Lüdmila Kostenko, Kiev çocuklarının problemlerine duyarsız kalmadığı ve çocuklara eğitim için elverişli ortam oluşturduğu için TİKA’ya teşekkürlerini ifade etti.

Açılış töreninde, anaokulu öğrencileri dans gösterisi yaptı. Başkent Kiev’in Obolon Semtinde bulunan anaokulu, 140 öğrenci ile eğitim faaliyetlerini yürütüyor. Anaokulunda özel bakıma muhtaç işitme engelli çocuklara da eğitim hizmeti veriliyor.

Projenin teslim törenine Türkiye Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, TİKA Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Tolga Keskin, TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, Kiev Obolon Devlet İdaresi Başkanı Oleksandr Tsımbulşak, Kiev Şehir Belediyesi Meclis Üyesi Lüdmila Kostenko ve anaokulu öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.