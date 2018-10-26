TİKA'dan Ukrayna'da eğitime destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ukrayna'nın Vinnitsa iline bağlı Pogrebişe ilçesinde 2 Nolu Genel Eğitim Okulunun fiziki altyapısı güçlendirildi.

Pogrebişe 2 Nolu Genel Eğitim Okulunda düzenlenen törene Pogrebişe Valiliği Eğitim Departmanı Müdürü Zinayida Butenko, Okul Müdürü Petro Korotun ve TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat katıldı. Valilik adına TİKA'ya teşekkür eden Butenko, “Bölgemizi ziyaret ederek bizlere şeref verdiniz. Okulumuzun tadilatını yaparak, ilimizde eğitim alanına büyük bir katkı sağladınız” dedi.

Okul Müdürü Petro Korotun, “TİKA'nın uzattığı yardım eli sayesinde okulumuzun ısı kaybı sorunu ortadan kalktı, daha az yakıt tüketiyoruz, ama en önemlisi çocuklar ve öğretmenler artık kaliteli bir ortamda eğitimlerini sürdürebiliyorlar” şeklinde konuştu.

TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat ise, “Bu okulun fiziki altyapısını güçlendirerek özellikle okulun enerji tasarrufuna katkı sağladık. Karşımdaki çocukların sevgi ve mutluluk dolu gözlerini görünce Ukrayna'nın geleceğinin parlak olacağından hiç şüphem yok” dedi.

Pogrebişe 2 Nolu Genel Eğitim Okulu, 1995 yılından bu yana 11 bin nüfuslu Pogrebişe ilçesinde faaliyet gösteriyor. 360 öğrenciye eğitim veren okulda 40 öğretmen ve 24 personel çalışıyor.