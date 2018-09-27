TİKA'dan Ukrayna'da engellilere ve gazilere destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde engellilere, gazilere ve malulen emeklilere bakım hizmeti veren Lviv Geriatri pansiyonunun tadilat ve donanımını gerçekleştirecek.

Ukrayna'nın batısında bulunan ve ülkenin kültür başkenti olarak kabul edilen Lviv şehrinde 1950'li yıllarından bu yana 400 yatak kapasitesiyle faaliyet gösteren Lviv Geriatri pansiyonunda 160'ı engelli olmak üzere toplam 300'den fazla kişi barınıyor. Tadilat ve donanım çalışmaları sonucunda kurumun yatak kapasitesinin artırılması, doğu Ukrayna ile Kırım'dan tahliye edilen ailelere geçici olarak ikamet imkânı sağlanması planlanıyor.

Pansiyonun tadilat ve donanımı için yapılan anlaşmanın imza töreninde konuşan Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, TİKA'nın özellikle sağlık ve sosyal kurumların altyapısının iyileştirilmesine önem verdiğini vurguladı. Şimdiye kadar bu alanda TİKA tarafından 40'dan fazla projenin hayata geçirildiğini belirten Bolat, Lviv Geriatri pansiyonuna destek projesinin gerek iş hacmi, gerek maliyeti açısından bugüne kadarki en büyük proje olacağını söyledi.

Lviv Bölge Şurası Başkanlığı İdari İşler Müdürü Valentin Harlov ise, proje kapsamında kapı, pencere ve tüm tesisatların yenilenmesinden ince işlere, cephe ısı yalıtımı ve çevre düzenlenmesine kadar kapsamlı tadilat yapılacağını, tıbbi ekipman ile mobilya alımı olacağını belirterek TİKA'ya teşekkürlerini iletti.