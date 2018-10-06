TİKA'dan Ukrayna'da Gagavuz Türklerine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'nın güney kesimlerinde yaşayan Gagavuz Türklerinin kültürünün ve geleneklerinin canlandırılmasını amaçlayan Gagavuz Kültür Evi'nin tadilatı ve donanımına ilişkin anlaşma imzaladı.

Ukrayna'da Gagavuzların toplu olarak yaşadıkları Odesa ili Kotlovina köyünde 1973 yılında inşa edilen, ancak 1997 yılında ÇIKAN yangın sonucunda yüzde 70'i hasar gören Kotlovina Kültür Evi'nin, TİKA'nın desteği ile yeniden faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

İmza törenine, Odesa Vilayeti Meclis Başkan Yardımcısı Yuriy Dimçoglo, TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, Reni İlçe Meclis Başkanı Oleg Zuyev, Odesa Vilayeti Reni İlçesi Kültür Kurumları İşletme Merkezi Müdürü Nataliya Doneva, Kotlovina köyü muhtarı Dmitriy Karanfil, Kotlovina Kültür Evi Müdürü Galina Bulgaru ve ilçe sakinleri katıldı.

Reni İlçe Meclis Başkanı Oleg Zuyev, Türkiye ile Ukrayna arasındaki dostluk ilişkilerinin uzun tarihe dayalı olduğunu, günümüzde ise iki ülke arasında bölgesel, ulusal, parlamento ve cumhurbaşkanlığı seviyelerinde iş birliğinin sürdürüldüğünü ifade etti. Kültür Evinin Tadilatı ve Donanımı Projesine ilişkin anlaşmanın imzalanmasının gerek Gagavuz halkı gerekse de tüm Reni ilçesi için büyük önem taşıdığını dile getiren Zuyev, TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, yaptığı konuşmada Gagavuz Türklerine yönelik TİKA tarafından yapılan projeler hakkında bilgi vererek, TİKA'nın dil, din, ırk, milliyet ayrımı yapmadan, bulunduğu ülkenin ihtiyaçlarına cevap vererek kalkınmasına yönelik faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Ukrayna'da nüfusları 32 bin 700 olan Gagavuz Türklerinin çoğu, ülkenin güneyinde yer alan Odesa ilindeki Bolgrad, Reni ve Kiliya ilçelerine bağlı köylerde hayatlarını sürdürüyor.