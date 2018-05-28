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28 Mayıs 2018 16:51

TİKA’dan Ukrayna’da iftar yemeği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna’nın başkenti Kiev’de iftar programı düzenledi.

TİKA’dan Ukrayna’da iftar yemeği

28 Mayıs 2018 16:51


Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna’nın başkenti Kiev’de iftar yemeği düzenledi. Programın açılışında konuşma yapan TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, ’’TİKA olarak bulunduğumuz ülkede teknik ve kalkınma yardımlarına eğitim, sağlık, kültür alanlarında ve kurumların kapasite artırımına yönelik faaliyetlerde bulunuyoruz. Yardımlaşma, dayanışma, kaynaşma gibi hususların önem arz ettiği mübarek Ramazan ayında sizlerle beraber olmak mutluluk verici. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.


Ramazan ayının dayanışma ruhu, kardeşlik, sevgi ve huzuru temsil ettiğini söyleyen T.C. Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel,Ramazan’ın birleştiriciliğine işaret eden çekerek, ’’Dünya sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Ukrayna, Türkiye, Filistin’in yanı sıra, Müslüman olmayan halklar da tabii sıkıntılar çekiyor. Dünyanın bugün bu değerlere ihtiyacı var’’ şeklinde konuştu.


Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ise, ’’TİKA sağ olsun, mukaddes Ramazan vesilesiyle birlikte olma fırsatı bulduk. Böyle zamanlar, birbirimize daha fazla destek olmamıza vesile oluyor. İftar öncesinde okuduğumuz dualarda, Kırım’da hapiste olan kişilerin serbest bırakılmasını diledik’’ değerlendirmesinde bulundu.


TİKA tarafından Kiev’de düzenlenen iftara Tezel ve Çubarov’un yanı sıra İşgal Edilmiş Yerler Bakan Yardımcısı Yusuf Kurkçi, Ukrayna Müftüsü Said İsmailov, Kırım Özerk Cumhuriyeti Başsavcısı Gündüz Mamedov, üst düzey Ukraynalı devlet adamları ve Ukrayna’da yaşayan Türkler ve Kırım Tatarları katıldı.




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