TİKA'dan Ukrayna'da Kırım Tatarlarına Destek

Kırım Tatarlarına destek kapsamında Ukrayna'nın güneyindeki Herson Vilayetinin Partizanı ilçesindeki okulun tadilatı ve Novooleksiyivka ilçesindeki 1 Numaralı Okulun tadilatı ile donanımı gerçekleştirildi. Partizanı Okulunun eski, çürümüş ahşap pencereleri yenilenerek, Novooleksiyivka 1 Numaralı Okulunun ise pencereleriyle çatısı yenilenerek, cephe ısı yalıtımı yapılarak ısı kaybına karşı korunaklı hale getirildi. Novooleksiyivka 1 Numaralı Okuluna ayrıca mobilya ve spor aletleri temin edildi.

Eski pencerelerin soğuk havayı geçirmesinden ve okul duvarlarının ince olmasından dolayı eğitim kurumlarında kış mevsiminde bina içi sıcaklığı çok düşüktü. TİKA tarafından verilen yardımla yaklaşık 520 Kırım Tatar çocuğu olmak üzere toplam bin öğrencinin okuduğu okullarda eğitime elverişli şartlar oluşturuldu.

Herson Vilayeti Geniçesk ilçesi Kaymakam Yardımcısı Gülnara Bekirova, çocukların problemlerine duyarsız kalmadığı ve çocuklara eğitime uygun ortam oluşturduğu için TİKA'ya teşekkür etti. Son dönemde Ukrayna'da eğitim kurumlarının ısı yalıtımına yönelik çalışmalara önem verildiğini bildiren Bekirova, TİKA'nın bu projesinin zamanında hayata geçirildiğini vurguladı.

"Okulumuza ilk defa bu kadar kapsamlı destek sağlandı”

Novooleksiyivka 1 Numaralı Okulun Müdürü Lenur Lümanov, “Çocuklarımıza bu güzel hediyeyi veren TİKA'ya teşekkür ediyorum. Projeyi hızlı ve profesyonelce hayata geçirdiler" diyerek TİKA ile işbirliğinin devam etmesini umduğunu söyledi.

Partizanı Okulu Müdürü Liliya Zinçenko, "Okulumuza ilk defa bu kadar kapsamlı destek sağlandı. Yenilenen pencerelerle okulda konforlu ortam oluşturuldu ve öğrencilerimizin soğuk havadan dolayı hastalanma riski azaldı" şeklinde konuşarak TİKA'ya teşekkür etti.

Partizanı okulunda yüzde 44'ü Kırım Tatarı olmak üzere 400 öğrenci eğitim görüyor. Okulda ayrıca 'Kırım Tatar Dili' ve ‘Kırım Tatar Halkı Örf ve Adetleri' gibi seçmeli dersler de veriliyor. Novooleksiyivka 1 Numaralı Okulunun 582 öğrencisinden yüzde 60'ını Kırım Tatarları oluşturuyor.

Okulda 1989 yılından bu yana “Kırım Tatar Dili ve Edebiyatı” dersi veriliyor. Kırım Tatar kültürünün canlandırılması ile geleneklerin gelecek nesle aktarılmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Novooleksiyivka 1 Numaralı Okulu, seçmeli ders olarak değil de eğitim müfredatında kayıtlı olan Kırım Tatar Dili ve Edebiyatı dersi olan Ukrayna'daki tek okul.

Öte yandan okulda, Kırım ilhakından sonra Ukrayna ana karasına taşınamayan ancak, Ukrayna lise diplomalarını almak isteyen Kırım'da ikamet eden öğrencilere uzaktan eğitim imkanı veriliyor. Okulda, Kırım Tatarca eğitim veren sınıf da bulunuyor.