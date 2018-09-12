TİKA'dan Ukrayna'ya sağlık desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ukrayna'nın güneyinde yer alan Odesa Vilayeti Bilgorod-Dnistrovskiy (Akkerman) ilçe hastanesinin Kulak-Burun-Boğaz ünitesi yenilendi.

Bilgorod-Dnistrovskiy (eski adıyla Akkerman) İlçe Hastanesinin bünyesinde faaliyet gösteren ve uzun zamandır tadilatını görmeyen Kulak-Burun-Boğaz Ünitesinin cephe ısı yalıtımı, çatı yenilenmesi, kapı ve pencerenin değiştirilmesi TİKA'nın desteği ile gerçekleştirildi.

Açılış törenine TİKA Ukrayna Program Koodinatörü Hacı Bayram Bolat, Odesa Vilayeti Meclis Başkan Yardımcısı Yuriy Dimçoglo, Bilgorod-Dnistrovskiy İlçesi Başkan Yardımcısı Alöna Şıhaliyeva, Bilgorod-Dnistrovskiy İlçesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Oleksiy Filonov ve doktorlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan TİKA Ukrayna Koordinatörü Hacı Bayram Bolat, TİKA'nın faaliyetleri hakkında genel bilgi vererek Odesa Vilayetinde 20'den fazla projenin uygulandığını paylaştı. Bolat, “TİKA olarak Ukrayna'da sağlık projelerini sağlık kuruluşlarının fiziki altyapılarının yenilenmesi, modern donanım cihazlarının temin edilmesi, seminerler, çalıştaylar, eğitim programlarıyla tecrübe paylaşımının sağlanması olmak üzere üç temel üzerinde yürütüyoruz. Bugün açılış yaptığımız; 60 bin nüfuslu ilçeye sağlık hizmetlerinde bulunan hastanede, TİKA'nın katkıları sonrası hastaların daha modern şartlarda tedavi göreceklerini ümit ediyorum” dedi.

Açılışta söz alan Odesa Vilayeti Meclis Başkan Yardımcısı Yuriy Dimçoglo da anılan projenin Bilgorod-Dnistrovskiy İlçe Başkanlığı tarafından sunulduğunu söyleyerek, TİKA tarafından kısa zaman içinde gerçekleştirildiğini vurguladı. Bilgorod-Dnistrovskiy İlçesinde TİKA'nın proje uygulamasından mutluluk duyduğunu söyleyen Dimçoglo, ileride ilçede TİKA projelerinin artmasını umduğunu söyledi.

Başhekim Yardımcısı Oleksiy Filonov ise, “2017 yılında Hastanemizin Kulak-Burun-Boğaz Ünitesinin Tadilatı projesiyle TİKA'ya başvurduk. Yaklaşık iki ay içerisinde talep ettiğimiz tadilat tamalandı. Projenin bu kadar hızlı gerçekleştirildiğine şaşırdık. Önceden hastalar, binanın eskimiş ve kötü vaziyetteki dış görünüşü nedeniyle Kulak-Burun-Boğaz ünitesini olumsuz değerlendiriyordu ve doktorların iyi olmalarına rağmen tedavi için buraya başvurmak istemiyordu. Tadilat yapıldıktan sonra halk arasında üniteye güven arttı” şeklinde konuştu. Hem hastalara hem de doktorlara konforlu ortamın oluşmasını sağladığı için TİKA'ya minnettarlığını bildiren Filonov, “Cehpe ısı yalıtımının yapılması, uzun zamandır çözemediğimiz büyük sıkıntı idi. Ünitenin bulunduğu binada aynı zamanda 20 yatak kapasiteli yatılı hasta bölümü de bulunmaktadır. Kış mevsiminde hastalarımıza uygun şartları oluşturmak için çok para harcardık. Yapılan tadilat sonucunda ısıtmadan tasarruf edebileceğimiz parayı hastanenin gelişmesine kullanabiliriz” dedi.

1913 yılında kurulan Bilgorod-Dnistrovskiy İlçe Hastanesinin Kulak-Burun-Boğaz ünitesi 20 yatak kapasitesiyle 60 bin nüfuslu ilçede hizmet sunuyor.