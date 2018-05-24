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24 Mayıs 2018 14:01

TİKA’dan Ürdün’de yetimlere iftar

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ürdün’de yetim çocuklar için iftar programı düzenledi.

TİKA’dan Ürdün’de yetimlere iftar

24 Mayıs 2018 14:01


TİKA’nın Ürdün’deki iftar etkinlikleri kapsamında toplam bin yetim çocuk için iftar düzenlenecek. Bu etkinliklerin ilkinde Sosyal Kalkınma Bakanlığına bağlı dernek ve yetimhanelerin bakımında olan çocukların katıldığı 300 kişilik iftar programı, Amman’daki Ürdün Çocuk Müzesi’nde yapıldı. 2007 yılında Kraliçe Rania al Abdullah’ın öncülüğünde kurulan müzede çocuklar için bilim, teknoloji, doğa, tarih ve sanat alanlarında eğitici sergiler ve interaktif etkinlikler yer alıyor. Çocuklar iftar öncesinde müzedeki sergileri gezerek, eğitici ve eğlendirici etkinliklere katıldılar. Tüm katılımcı çocuklara resim defteri ve boya kalemleri hediye edildi.




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