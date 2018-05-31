TİKA’dan Venezuela’daki Filistinlilerle dayanışma iftarı

TİKA, yaklaşık 500 bin Filistin kökenli insanın yaşadığı Venezuela’nın başkenti Caracas’ta yoğunluğu Filistinlilerden oluşan Müslüman cemaate yönelik iftar program düzenledi ve ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımında bulundu. Filistin Kulübü’nde gerçekleştirilen iftar yemeğinde konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Venezuela ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin önemine dikkat çekerek, ’’Bu zor günlerde dayanışma içinde olan Venezuela ve Türkiye dostluk köprüleri kurmaktadır. Bu iftar vesilesiyle, bu dostluk köprüsünün inşasında büyük emekleri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve tüm Türk halkına teşekkürlerimizi sunuyoruz’’ fadelerini kullandı.

Programda söz alan TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er de Venezuela’nın bölgesi için çok önemli bir ülke olmakla birlikte, mazlumların yanında saf tutması ve dik duruşundan dolayı takdir edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Yaklaşık 700 kişinin katıldığı iftar programı kapsamında, Venezuela’da ihtiyaç sahibi 250 Müslüman aileye de ramazan yardım paketi dağıtıldı.

Düzenlenen iftar programına Arreaza ve Er’in yanı sıra, Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Felix Placencia, Türkiye’nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu, TİKA Bogota Program Koordinatörü Dr. Mehmet Özkan ve çok sayıda resmi davetli katıldı.