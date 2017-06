TİKA’dan Vietnam’da iftar ve gıda yardımı

Ayrıca kızlara yönelik faaliyet gösterecek eğitim merkezinin de temeli atıldı.

Vietnam’ın Kamboçya sınırına yakın An Giang eyaletinde faaliyet gösteren Islamic Community of An Giang Tay Ninh işbirliğinde düzenlenen iftar programlarına 600’den fazla kişi katıldı. Program kapsamında Tay Ninh ve Ho Chi Minh City’de ihtiyaç sahibi 600 aileye de gıda paketi dağıtıldı. Ayrıca yine An Giang İslam Cemiyeti bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’den Sadakataşı Derneği tarafından da desteklenen eğitim kompleksi içerisinde kızlara yönelik hizmet verecek olan kız eğitim merkezinin temeli törenle atıldı. Yedi ay içinde tamamlanması öngörülen merkezde yaklaşık 180 öğrenci eğitim alacak.

TİKA Dış İlişkiler ve Ortaklıklar Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Yılmaz, An Giang İslam Cemiyeti yetkilileri ile yaptığı görüşmede Vietnam’la şimdiye kadar yürütülen projelerin İstatistik Kurumu ve Dışişleri Bakanlıkları ile eğitim faaliyetleri şeklinde devletten devlete gerçekleştirildiğini, TİKA olarak sivil toplum kuruluşlarıyla da projeler yaptıklarını, bu kapsamda cemiyetin projelerine destek vermekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Yılmaz ayrıca, Hayriye Eğitim Kompleksi içerisinde bulunan ve yapımı Sadakaşı Derneği tarafından 2016’da tamamlanan erkek eğitim merkezinin donanımının TİKA tarafından karşılandığını, yine aynı külliyede inşa edilecek kız eğitim merkezinin inşaatının da TİKA tarafından gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Cemiyet Başkanı Hacı Zeki de Türkiye’den sağlanan desteklerin kendileri açısından çok önemli olduğunu söyleyerek, gerek erkek eğitim merkezinin donanımına yapılan katkılar, gerekse kız eğitim merkezinin inşası için sağlanan destekten dolayı teşekkürlerini iletti.